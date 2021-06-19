Британским властям порекомендовали изменить направление политики в отношении России

В ближайшей перспективе встреча между российским президентом и британским премьером не планируется, однако Лондон уже выставил Москве требование, при котором саммит будет проведен. На ультиматум ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что существует вероятность проведения конференции между Владимиром Путиным и Борисом Джонсоном. Но это будет возножно только в том случае, если Москва откажется от своей "злонамеренной деятельности" в отношении Лондона, передает SkyNews.

Песков, комментируя заявление Уоллеса, отметил, что встреча между российским президентом и британским премьером не готовится, но может состояться при одном условии – если в Лондоне "возобладает политическая воля ремонтировать отношения" с Москвой, которые были надломлены по их вине. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

На минувшей неделе прошел саммит между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Российский лидер отметил, что встреча с американским коллегой прошла хорошо, им удалось понять друг друга по ряду ключевых вопросов, хотя позиции по ним остались диаметрально противоположными.