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В ближайшей перспективе встреча между российским президентом и британским премьером не планируется, однако Лондон уже выставил Москве требование, при котором саммит будет проведен. На ультиматум ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Напомним, ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что существует вероятность проведения конференции между Владимиром Путиным и Борисом Джонсоном. Но это будет возножно только в том случае, если Москва откажется от своей "злонамеренной деятельности" в отношении Лондона, передает SkyNews.
Песков, комментируя заявление Уоллеса, отметил, что встреча между российским президентом и британским премьером не готовится, но может состояться при одном условии – если в Лондоне "возобладает политическая воля ремонтировать отношения" с Москвой, которые были надломлены по их вине. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
На минувшей неделе прошел саммит между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Российский лидер отметил, что встреча с американским коллегой прошла хорошо, им удалось понять друг друга по ряду ключевых вопросов, хотя позиции по ним остались диаметрально противоположными.
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