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Александр Лукашенко отреагировал на санкции Украины за
экстренную посадку самолета Ryanair и арест основателя Telegram-канала Nexta (признан
экстремистским в Белоруссии) Романа Протасевича. Напомним, ранее кабмин
Незалежной объявил, что с 29 мая зарегистрированным в республике самолетам
запрещено находиться в воздушном пространстве страны.
19 июня президент Белоруссии заявил об ответных мерах. Лукашенко сообщил, что республика больше не будет принимать самолеты Незалежной, "раз Украина закрыла нам пролет". Слова политика цитирует телеграм-канал информагентства BELTA.
Напомним, ранее, с 26 мая, Киев запретил украинским самолетам входить в воздушное пространство Белоруссии. Авиасообщение с республикой после ареста журналиста Протасевича ограничил либо прекратил ряд стран. Среди них Британия, Литва, Латвия, Эстония, Франция, Польша, Германия и другие.
Депутат Рады Шевченко назвал последствия решения украинских властей прекратить авиасообщение с Белоруссией. Летать в другие страны жителям Незалежной станет дольше и дороже. Расходы авиакомпаний на облет республики ударят по кошелькам рядовых украинцев.
Ранее задержанный в Минске Протасевич принял участие в пресс-конференции. Журналист прокомментировал слухи, которые появились в Сети, о том, что его якобы избивал сам Лукашенко. Протасевич назвал подобные утверждения смешными и заверил, что с ним все в порядке.
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