Президент Белоруссии отреагировал на закрытое для республики воздушное пространство

Александр Лукашенко отреагировал на санкции Украины за экстренную посадку самолета Ryanair и арест основателя Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Романа Протасевича. Напомним, ранее кабмин Незалежной объявил, что с 29 мая зарегистрированным в республике самолетам запрещено находиться в воздушном пространстве страны.



19 июня президент Белоруссии заявил об ответных мерах. Лукашенко сообщил, что республика больше не будет принимать самолеты Незалежной, "раз Украина закрыла нам пролет". Слова политика цитирует телеграм-канал информагентства BELTA.

Напомним, ранее, с 26 мая, Киев запретил украинским самолетам входить в воздушное пространство Белоруссии. Авиасообщение с республикой после ареста журналиста Протасевича ограничил либо прекратил ряд стран. Среди них Британия, Литва, Латвия, Эстония, Франция, Польша, Германия и другие.

Депутат Рады Шевченко назвал последствия решения украинских властей прекратить авиасообщение с Белоруссией. Летать в другие страны жителям Незалежной станет дольше и дороже. Расходы авиакомпаний на облет республики ударят по кошелькам рядовых украинцев.

Ранее задержанный в Минске Протасевич принял участие в пресс-конференции. Журналист прокомментировал слухи, которые появились в Сети, о том, что его якобы избивал сам Лукашенко. Протасевич назвал подобные утверждения смешными и заверил, что с ним все в порядке.