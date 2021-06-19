Он возмутился новыми уголовными расследованиями на свой счет

Украинский блогер и оппозиционер Анатолий Шарий резко отреагировал на новость о возбуждении против него нескольких уголовных дел Национальным агентством по предотвращению коррупции. В своих высказываниях он решил не сдерживаться.

Ранее издание "Интерфакс-Украина" сообщило, что Шария подозревают в отмывании доходов, уклонении от уплаты налогов и махинациях в финансировании "Партии Шария". Соответствующие документы предъявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. До этого оппозиционера подозревали в "обострении общественно-политической ситуации на Украине и разжигании межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства". Сейчас он объявлен в государственный розыск.

Сам Шарий довольно эмоционально отреагировал на возбуждение против него новых уголовных дел в своем телеграм-канале. В частности он заявил, что депутат Гончаренко донес на него с требованием проверить недвижимость оппозиционера за границей.

"Вашу ВОНЮЧУЮ ПОМОЙКУ, вот это типа государство, не должно волновать ничего, что я делаю, покупаю, продаю и вымениваю за пределами вашей РАЗЛАГАЮЩЕЙСЯ И ВОНЯЮЩЕЙ НА ВЕСЬ МИР ПОМОЙКИ, типа государства", – написал он.

Блогер заявил, что с Украиной его связывает только "вонючее" гражданство, но пользы от него немного. Он отметил, что это его родная страна, не имеющая ничего общего с существующим государством.