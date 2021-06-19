В Киеве отреагировали на слухи о приостановлении транша от Вашингтона

Глава Минобороны Украины Андрей Таран заявил, что в появившихся новостях о приостановке стране военной помощи из США есть русский след – якобы Россия распространила дезинформацию, которую позже оперативно опровергли в Белом доме. По его словам, некоторые украинские СМИ из-за этого стали "инструментом информационной войны в руках врага".

Напомним, ранее американское издание Politico со ссылкой на собственные источники заявило, что после встречи Путина и Байдена Штаты приостановили действие пакета военной помощи Украине на сумму около $100 млн. Подобное поручение дал Совбез США.

Позже в Белом доме назвали подобную информацию "ерундой".

Министр обороны Украины Андрей Таран указал, что эти новости распространили СМИ "государства-агрессора", поскольку отрабатывали задачи по информационной операции. Они, по его мнению, являются "нескрываемым оружием военной машины России".

"Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые отечественные СМИ, в том числе из тех, что относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации, не проверяют содержание и источники такого рода инфовкидов, и становятся слепым инструментом информационной войны в руках врага", – приводятся его слова на сайте Минобороны.

Министр отдельно отметил, что в этом году Украина и США провели комплексную работу по оценке состояния реализации задач оборонной реформы и оборонно-промышленного комплекса. Он подытожил свою речь выражением благодарности американцам за поддержку процесса в Украине в условиях "продолжающейся российской агрессии".