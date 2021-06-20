Отношения лидеров двух стран можно назвать крайне натянутыми

Директор института политических исследований Сергей Марков на фоне скандала вокруг Белоруссии оценил, насколько все плохо у Киева и Минска.



Эксперт считает, что отношения Александра Лукашенко и Владимира Зеленского сейчас весьма прохладные. И это понятно – после скандала с задержанием журналиста Романа Протасевича против Белоруссии ввели санкции ряд стран, в их числе оказалась и Украина. В Незалежной закрыли небо для белорусских самолетов. При этом политолог отметил, что ненависти к Зеленскому Лукашенко не испытывает. Хотя президент Украины и "ведет себя как последний паскудник", заявил Марков в разговоре с РИА ФАН.

Эксперт указал, что Белоруссия сильно пострадала от санкций. Сейчас республика лишилась дохода, который получала от поставок ресурсов и товаров из России в Незалежную. Республика была "перевалочным пунктом".

По мнению Маркова, Лукашенко прекрасно понимает, что давление на Белоруссию со стороны Украины происходит не по воле Зеленского, который мало что решает, а по указке Вашингтона.

"…как им там приказали, так они и делают".

Поэтому какой-то личной неприязни белорусский президент по отношению к украинскому коллеге не испытывает, "поскольку понимает, что тот является человеком подневольным, зависимым".

Вместе с тем Лукашенко вынужден реагировать на выпады против своей страны. Так, ранее глава республики заявил, что Белоруссия не будет принимать украинские самолеты.