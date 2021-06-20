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В Польше всерьез опасаются перезагрузки отношений Москвы и
Вашингтона. Если двум странам удастся договориться, то Варшава останется "у
разбитого корыта".
"Попытки налаживания любого диалога Москвы и Вашингтона выглядят для польских элит как кошмарный сон",
– говорится в статье на сайте Baltnews.
Автор указал, что в Польше облеченные властью удерживают свои позиции лишь благодаря мифической "российской угрозе", попутно выставляя американцев спасителями.
Если США и Россия, наконец, смогут найти компромисс и восстановить отношения, то Польшу просто выкинут из глобальной политики.
Саммит президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Путина встревожил польские власти. В этот день созвали закрытое заседание Сейма, где говорилось о якобы хакерской атаке на почту главы администрации польского премьера Михаила Дворчика. Обвинили, конечно, российскую сторону. Однако доказательств пока предъявить не смогли.
Автор напомнил и о призывах поляков ввести еще санкции против "Северного потока – 2" накануне встречи Байдена и Путина в Женеве.
Журналист также обратил внимание на изменившееся отношение американцев к полякам. Так, на саммите НАТО у лидера США не оказалось времени на отдельную беседу с польским коллегой Анджеем Дудой. Последний успел только "сфотографироваться с американским лидером – проходя мимо, в коридоре".
К Прибалтике было проявлено большее внимание. В статье предполагается, что такое отношение к Польше связано со слишком тесным общением Варшавы с предшественником Байдена Дональдом Трампом.
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