"Кошмарный сон": Польша останется у разбитого корыта в случае примирения РФ и США

"Кошмарный сон": Польша останется у разбитого корыта в случае примирения РФ и США
Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Guo Chen/XinHua/www.globallookpress.com
Саммит Путина и Байдена не обрадовал Варшаву

В Польше всерьез опасаются перезагрузки отношений Москвы и Вашингтона. Если двум странам удастся договориться, то Варшава останется "у разбитого корыта".

"Попытки налаживания любого диалога Москвы и Вашингтона выглядят для польских элит как кошмарный сон",

– говорится в статье на сайте Baltnews.

Автор указал, что в Польше облеченные властью удерживают свои позиции лишь благодаря мифической "российской угрозе", попутно выставляя американцев спасителями.

Если США и Россия, наконец, смогут найти компромисс и восстановить отношения, то Польшу просто выкинут из глобальной политики.

Саммит президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Путина встревожил польские власти. В этот день созвали закрытое заседание Сейма, где говорилось о якобы хакерской атаке на почту главы администрации польского премьера Михаила Дворчика. Обвинили, конечно, российскую сторону. Однако доказательств пока предъявить не смогли.

Автор напомнил и о призывах поляков ввести еще санкции против "Северного потока – 2" накануне встречи Байдена и Путина в Женеве.

Журналист также обратил внимание на изменившееся отношение американцев к полякам. Так, на саммите НАТО у лидера США не оказалось времени на отдельную беседу с польским коллегой Анджеем Дудой. Последний успел только "сфотографироваться с американским лидером – проходя мимо, в коридоре".

К Прибалтике было проявлено большее внимание. В статье предполагается, что такое отношение к Польше связано со слишком тесным общением Варшавы с предшественником Байдена Дональдом Трампом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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