Симоньян раскрыла секрет шпаргалок Байдена

Симоньян раскрыла секрет шпаргалок Байдена
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Главред RT рассказала, кто на самом деле управляет Штатами

Маргарита Симоньян назвала президента США Джо Байдена всего лишь "фотокарточкой", фасадом здания, намекая на то, что никаких решений политик не принимает сам. Его дело читать по бумажке.

Журналистка сравнила мероприятия с участием российского лидера Владимира Путина и аналогичные, но у американцев. Наш президент, отметила Симоньян, никогда не пользуется шпаргалками и отвечает при этом на самые неожиданные вопросы, поскольку осведомлен о ситуации в стране, которой управляет многие годы.

А секрет бумажек Байдена, которые он всюду носит с собой, прост. Президент США пользуется шпаргалками вовсе не от забывчивости. А потому, что эти инструкции пишет не он. Государством управляет отнюдь не президент, этим занимаются его советники, которые диктуют, что говорить и как себя вести, заявила Симоньян в программе "60 минут".

Отметим, что перед саммитом в Женеве Байдена натаскивал лично директор ЦРУ. Об этом сообщали СМИ.

Ранее стало известно, когда в 2021 году пройдет прямая линия с Путиным. Мероприятие запланировано на 30 июня. Отвечать на вопросы россиян президент начнет в 12:00, говорится на сайте Кремля.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Боброедка- алкашка таки имеет сказать !
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