Зеленскому дали совет перед переговорами с Байденом

Зеленскому дали совет перед переговорами с Байденом
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/www.globallookpress.com
В роли наставника выступил бывший президент Украины

Как стало известно ранее, в конце июля 2021 года, вероятно, состоится визит главы Незалежной Владимира Зеленского в США. Перед встречей политика с американским лидером Джо Байденом первому дали совет. Бывший лидер Украины Леонид Кравчук считает, что Зеленскому нужно проявить настойчивость во время визита в Вашингтон.

Экс-президент заявил, что у Киева есть много информации, которая поможет убедить Байдена. Речь идет об "огромнейшем опыте" войны на Донбассе, а также "Крымской платформе". Кравчук убежден, что Зеленский максимально готов к встрече с американским президентом.

Главе Незалежной нужно не просто отстаивать интересы своей страны, но и убедить или упросить американцев, "что должны быть абсолютно конкретные действия со стороны Запада вообще, и США, в частности".

"Мы воюем не только за свою землю. Мы – форпост и Европы. Поэтому к нам, как говорит правильно Зеленский, должны быть применены несколько другие оценочные факторы и другие действия", – заявил он в разговоре с телеканалом "Дом".

Ранее политолог оценил отношения Белоруссии и Украины. По мнению эксперта, Зеленский ведет себя, как "паскудник", закручивая Минску гайки по указке Вашингтона. Лукашенко при этом прекрасно понимает, что его украинский коллега – человек подневольный.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость265309
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Это же надо быть таким идиотом что бы какую то сраную Украину выдвинуть как защиту Европы. У Европы с Россией нет проблем это проблема для всего мира Украина со своими маразматиками управленцами.Что только не придумают что бы получить подачку дармоеды.
Гость263172
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совет как лизать?
Гость265034
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УКРАИНЦЫ вам НЕ СТДНО ЗА вашего НЕДОпризидента ??? ЕДЕТ НА ПОКЛОН ХОЗЯИНУ ЗАД ЛИЗАТЬ
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