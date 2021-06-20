Зеленскому дали совет перед переговорами с Байденом

В роли наставника выступил бывший президент Украины

Как стало известно ранее, в конце июля 2021 года, вероятно, состоится визит главы Незалежной Владимира Зеленского в США. Перед встречей политика с американским лидером Джо Байденом первому дали совет. Бывший лидер Украины Леонид Кравчук считает, что Зеленскому нужно проявить настойчивость во время визита в Вашингтон.



Экс-президент заявил, что у Киева есть много информации, которая поможет убедить Байдена. Речь идет об "огромнейшем опыте" войны на Донбассе, а также "Крымской платформе". Кравчук убежден, что Зеленский максимально готов к встрече с американским президентом.

Главе Незалежной нужно не просто отстаивать интересы своей страны, но и убедить или упросить американцев, "что должны быть абсолютно конкретные действия со стороны Запада вообще, и США, в частности".

"Мы воюем не только за свою землю. Мы – форпост и Европы. Поэтому к нам, как говорит правильно Зеленский, должны быть применены несколько другие оценочные факторы и другие действия", – заявил он в разговоре с телеканалом "Дом".



Ранее политолог оценил отношения Белоруссии и Украины. По мнению эксперта, Зеленский ведет себя, как "паскудник", закручивая Минску гайки по указке Вашингтона. Лукашенко при этом прекрасно понимает, что его украинский коллега – человек подневольный.