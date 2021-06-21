Появились результаты парламентских выборов в Армении

Блок и.о. премьера набрал свыше 50% голосов

Армянская партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна оказалась в лидерах на парламентских выборах. Как отмечает источник, об этом стало известно после подсчетов на всех избирательных участках республики.

Согласно приведенным данным, выборы в парламент Армении состоялись 20 июня при участии 21 фракции и четырех блоков. Сторонники исполняющего обязанности премьера набрали 53,92% голосов.

Вторым оказался блок "Армения", возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочаряном. Им удалось набрать 21,04%.

За ними расположился "Честь имею" Сержа Саргсяна – 5,23% соответственно. Однако в стране на выборах в законодательный орган действует семипроцентный барьер, сообщает РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

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