Блок и.о. премьера набрал свыше 50% голосов

Армянская партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна оказалась в лидерах на парламентских выборах. Как отмечает источник, об этом стало известно после подсчетов на всех избирательных участках республики.

Согласно приведенным данным, выборы в парламент Армении состоялись 20 июня при участии 21 фракции и четырех блоков. Сторонники исполняющего обязанности премьера набрали 53,92% голосов.

Вторым оказался блок "Армения", возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочаряном. Им удалось набрать 21,04%.

За ними расположился "Честь имею" Сержа Саргсяна – 5,23% соответственно. Однако в стране на выборах в законодательный орган действует семипроцентный барьер, сообщает РИА "Новости".