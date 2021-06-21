На Украине выдали подробности операции "против российской агрессии" - помогла Турция

На Украине выдали подробности операции "против российской агрессии" - помогла Турция
Дмитрий Кулеба. Фото: John Macdougall/www.globallookpress.com
В украинском МИД пригрозили Москве вооружением из Анкары

Турецкие беспилотники демонстрируют высокую эффективность. Эти аппараты украинская сторона намерена использовать в качестве средства для "сдерживания России", о чем сообщил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба, выступая на полях Дипломатического форума в Анталье.

Таким образом глава украинского МИД прокомментировал новость о приобретении Киевом турецких беспилотников. По словам Кулебы, производителем такого оружия является страна, которая "не стала прогибаться под давлением России", о чем сообщил в интервью для Anadolu.

По мнению министра, соглашение о БПЛА выгодно как для Анкары, так и для Киева. Российская сторона же, уверен он, "подумает дважды" в случае планирования крупномасштабной военной операции против Незалежной, передает "Общественная служба новостей".

Кулеба подчеркнул, что речь идет не только о беспилотниках, но и любом другом вооружении, отмечает телеканал "360".

"Однако, если Россия все же начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории", – добавил глава внешнеполитического ведомства.

Во время выступления на форуме министр также обратился к  Североатлантическому альянсу, призвав его предоставить необходимый перечень реформ, которые Киеву нужно провести для обретения членства НАТО. Кулеба припомнил обещание блока Украине о вступлении в организацию, прозвучавшее 13 лет назад. Однако, подчеркнул министр, Незалежную не слишком беспокоят условия, на которых ее готовы принять.

Ранее Кулебая заявил, что у РФ нет никакого права решать судьбу Украины по ее членству в НАТО.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость266251
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Они и беспилотники хотят утилизировать?
Шаман
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Турция крепнет и развивает оружейную отрасль. Кстати зайдите в любой оружейный магазин (да после футбольного чемпионата) и посмотрите сколько там турецкого, если не знали - удивитесь.
Гость264282
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Какое милое скудоумие)
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