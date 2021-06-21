Оппозиция пытается добиться досрочных выборов в Белоруссии

Светлана Тихановская заявила, что намерена приложить все необходимые усилия, чтобы Александр Лукашенко ушел с поста президента Республики уже в этом году. Об этом она рассказала в интервью TUT.BY.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии приехала в Люксембург для выступления перед Советом иностранных дел Евросоюза. Журналисты попросили ее спрогнозировать, в каком году Лукашенко перестанет быть главой страны – в 2022 или, может, в 2025. На что оппозиционерка поделилась собственными планами.

"Мы должны добиваться, чтобы были освобождены все заключенные в этом году, и чтобы провели новые выборы в этом году", – передает издание.

Предполагается, что во время выступления в Совете иностранных дел ЕС будут опубликованы данные о новых санкциях против Минска. Также планируется обсуждение секторальных санкций. Четвертый пакет рестрикций анонсировали после экстренного приземление самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту.

Напомним, белорусские выборы в августе прошлого года закончились с практически абсолютной победой Александра Лукашенко – по данным ЦИК, он получил более 80% голосов. Светлана Тихановская набрала около 10%. После этого в стране начались массовые протесты с призывами к уходу Лукашенко и признанию выборов недействительными.