Псаки сообщила о влиянии встречи Байдена с Путиным на планы США

Псаки сообщила о влиянии встречи Байдена с Путиным на планы США
Джен Псаки Фото: Ting Shen/Xinhua / Global Look Press
Американские политики намерены держаться антироссийского курса дальше

В США принят закон, предписывающий давление на Россию с помощью санкционного давления и ограничений. Встреча президента Джо Байдена с Владимиром Путиным на это никак не повлияла. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома, комментируя возможность введения новых антироссийских мер со стороны США.

На днях советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон намерен ввести новые санкции против РФ, поводом для которых служит заключение Алексея Навального, применение химоружия и строительство газопровода "Северный поток-2". Введение новых мер против РФ было анонсировано уже после саммита президентов двух стран в Женеве. Но, по словам Псаки, не имеет значения, когда Вашингтон объявил о подготовке новых санкций: раз есть закон, предписывающий введение санкций, он будет выполняться.

"После саммита ничего не поменялось",

приводит New York Times слова представительницы Белого дома.

Такое объяснение вызвало ироничную реакцию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По ее мнению, не Вашингтону, который творит беззаконие по всему миру, апеллировать к таким нормам права:

"Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру. А потом можно будет слово "закон" произносить",

написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее свою оценку заявлению Салливана дал посол РФ в США Анатолий Антонов. По его мнению, новые санкционные меры – "это не тот сигнал, который все получили после саммита", передает РИА "Новости".

Саммит Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Оба президента оценили переговоры как конструктивные и позитивные. Итогом, в частности, стало решение вернуть послов обеих стран на работу по месту назначения. Антонов прилетел в Нью-Йорк 20 июня, глава американской миссии пока на родине.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость265482
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Незавидная работа у Захаровой. Не может прямо сказать, что Москва не смогла на встрече с Байденом получить главного - ярлык на княжение. Вот и приходится то про Ирак, то про Югославию. Только некоторые читают не Захарову, а независимых политологов. А там правда про всех. И про российское участие тоже. Не сахарные, тоже запачкались, читали.
Гость264828
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"Козёл отпущения" - в иудаизме особое животное, которое, после символического возложения на него грехов всего народа, отпускали в пустыню. Учитывая сколько грехов вешает на Россию запад за всё время её существования, у меня возникает логичный вопрос по каким канонам живёт запад. По христианским или иудейским?
Гость264828
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Пиндосы совершают грех, потом в нём обвиняют другие страны (сейчас это РФ и Китай). Найдите хоть одно доказательство применения хим.оружия и другого оружия массового поражения со стороны России. Этого нет. Зато если вспомнить историю, то у пиндосов:
- Япония - ядрёная бомба на мирные города. Количество жертв запредельное за один удар.
- Вьетнам, - хим. оружие, последствия до сих пор. Генофонд у населения уничтожен.
- Югославия, Ирак, Ливия - применение ковровых бомбардировок по городам с мирным населением. Количество жертв среди мирных граждан также запредельное.
- Применение снарядов с ураном
Гость265116
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И за Вьетнам , где до сих пор рождаются дети мутанты, после самого масшатабного в истории использования хим. оружия, которое просто распыляли над страной . Это так же для утырков полезно вспомнить, которые обвиняют РФ в том, что подсыпание хлорки в трусы блогеру является поводом для санкций. Повстанцы, если после боевого яда, вы неделю подристали и опять даёте интервью, то это был не яд, а обычный американский стиральный порошок, вас пранканули.
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