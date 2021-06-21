Американские политики намерены держаться антироссийского курса дальше

В США принят закон, предписывающий давление на Россию с помощью санкционного давления и ограничений. Встреча президента Джо Байдена с Владимиром Путиным на это никак не повлияла. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома, комментируя возможность введения новых антироссийских мер со стороны США.

На днях советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон намерен ввести новые санкции против РФ, поводом для которых служит заключение Алексея Навального, применение химоружия и строительство газопровода "Северный поток-2". Введение новых мер против РФ было анонсировано уже после саммита президентов двух стран в Женеве. Но, по словам Псаки, не имеет значения, когда Вашингтон объявил о подготовке новых санкций: раз есть закон, предписывающий введение санкций, он будет выполняться.

"После саммита ничего не поменялось",

– приводит New York Times слова представительницы Белого дома.

Такое объяснение вызвало ироничную реакцию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По ее мнению, не Вашингтону, который творит беззаконие по всему миру, апеллировать к таким нормам права:

"Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру. А потом можно будет слово "закон" произносить",

– написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее свою оценку заявлению Салливана дал посол РФ в США Анатолий Антонов. По его мнению, новые санкционные меры – "это не тот сигнал, который все получили после саммита", передает РИА "Новости".

Саммит Путина и Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Оба президента оценили переговоры как конструктивные и позитивные. Итогом, в частности, стало решение вернуть послов обеих стран на работу по месту назначения. Антонов прилетел в Нью-Йорк 20 июня, глава американской миссии пока на родине.