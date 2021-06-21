"Единая Россия" сформировала сбалансированный партийный список – политолог

Кандидаты на выборы отобраны не номенклатурному принципу, а в соответствии с задачами, которые стоят перед обществом

"Единая Россия" выходит на выборы с сильно обновленным списком кандидатов. Сбалансированность ему придает присутствие как известных личностей, имеющих большой политический опыт, так и людей, завоевавших реальный авторитет в сфере деятельности, далекой от политики. На это указал гендиректор Агентства региональных исследований, доктор политических наук Ростислав Туровский.

По мнению Туровского, о масштабных изменениях можно судить уже по первой пятерке списка. Помимо министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые много лет занимают первые строки по итогам соцопросов, там отмечены врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"В целом в списке много людей, занимающихся теми же социальными вопросами в регионах, а также общественников и представителей волонтерского движения",

– отметил политолог. По его словам, кандидаты, которые будут представлять "ЕР" на выборах-2021, отобраны не по политическому рангу и не по "классическому номенклатурному принципу", а в соответствии с основными задачами, которые намерена решать партия в ближайшей перспективе. Времена, когда известное имя могло сработать само по себе, прошли. Просто "эффекта присутствия" кандидата в партийном списке уже недостаточно. Это должны быть вовлеченные люди, ориентирующиеся в вопросах, по которым выступают.

"Теперь партийные спикеры берут на себя немалую ответственность, их позиция и их действия в своей сфере ответственности будут привлекать повышенное и не всегда доброжелательное внимание широкой публики, не говоря уже о политических оппонентах",

– цитирует сайт "ЕР" Ростислава Туровского.

Съезд "Единой России" прошел 19 июня в Москве. На выборы в Госдуму от партии выдвинуты более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам.