Spiegel: Месть Лукашенко за санкции - Белоруссия наводняет Евросоюз мигрантами

Spiegel: Месть Лукашенко за санкции - Белоруссия наводняет Евросоюз мигрантами
Фото: president.gov.by

По информации журнала Spiegel, Белоруссия готовится увеличить давление на Европу, используя миграционные потоки иракцев и сирийцев. Министр иностранных дел Литвы уже назвал это "оружием" против своей страны и Евросоюза.

Как сообщает белорусское информационное агентство "Белта", с 10 мая текущего года иракская авиакомпания Fly Baghdad начала выполнять регулярные рейсы в Минск. Полеты осуществляются два раза в неделю. По данным Spiegel, Белоруссия, вероятно, перебрасывает выходцев из Ирака и Сирии через Литву в Евросоюз. В интервью Financial Times глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис уже заявил о том, что Александр Лукашенко использует беженцев в качестве "оружия", чтобы оказывать давление на ЕС, желая таким образом "отомстить" Евросоюзу за введенные против Белоруссии санкции.

Минск осуществляет "гибридные атаки на Европу", предлагая мигрантам через государственное туристическое агентство услуги по трансферу до литовской границы. Между тем, Литва уже ни раз заявляла о том, что группы иракцев из Белоруссии нелегально пересекают границу, и белорусские власти этому не препятствуют.

Сообщается, что в текущем году на границе Белоруссии и ЕС Литовская Республика задержала почти в два раза больше мигрантов, чем за три предыдущих года вместе взятых. Так, с начала года было задержано 387 мигранта, тогда как за весь предыдущий год – лишь 74.

По словам Габриэлюса Ландсбергиса, причины лежат на поверхности, ведь "мы говорим прямо и предоставляем защиту руководителям (белорусской) оппозиции".

Тимур СОРОКИН

Ответить:

Гость266336
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<цензура> за <цензура> :)
Гость264381
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А что делают белорусские пограничники? Спят или берут взятки? Как это в наше время можно спокойно перейти границу из Белоруссии в Европу?
Шаман
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Эта новость уже была. Видимо на жаре всем лень работать, поэтому поставили диск со старыми "новостями" =))
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