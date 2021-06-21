Генпрокуратура Германии задержала "шпиона" из России

Генпрокуратура Германии задержала "шпиона" из России
Фото: Nicolas Maeterlinck/ Belga News A/ www.globallookpress.com
Берлин утверждает, что задержанный передавал информацию в обмен на денежное вознаграждение

Правоохранительные органы задержали в Германии россиянина. Его подозревают в работе на российские спецслужбы, о чем стало известно сегодня, 21 июня.

Согласно приведенным данным, новость о задержании поступила от Генеральной прокуратуры. Гражданина Российской Федерации подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, передает телеканал "360".

Государственный обвинитель также утверждает, что фигурант является сотрудником одного из высших учебных учреждений, который расположен на территории Германии.

Отмечается, что россиянин минимум три раза встречался с сотрудниками разведывательных служб РФ – речь идет о периоде с октября прошлого года по текущий июнь.

Также утверждается, что задержанный якобы передавал информацию, за которые получал денежные средства в наличной форме, пишет телеканал РЕНТВ.

Так, речь идет о некоем Ильнуре Н., которые, как утверждает надзорный орган ФРГ, занимал должность научного сотрудника в местном вузе. На двух из трех упомянутых встреч он якобы передавал данные с территории своего университета.

По информации URA.ru, правоохранительные органы провели обыски на работе и дома у фигуранта.

Несколькими днями ранее сообщалось о том, что гражданина Российской Федерации задержали в Латвии в рамках дела о государственном шпионаже. Местные правоохранительные органы утверждают, что фигурант является соучастником местного парламентария Яниса Адамсонса, который занимал пост министра иностранных дел страны в период с 1995 по 1996 гг. Известно, что парламентарий также является одним из фигурантов упомянутого дела.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость265221
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Да, сейчас отлавливать начнут русских шпионов даже не пачками а стадами. Это у немецкой контрразведки течка началась.
Гость266355
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Спецслужбы Германии помешаны на русских шпионах, им надо как то оправдывать те миллиарды евро, которые они получают из бюджета на "борьбу с врагами фатерлянда". Когда то это уже было и привело к печальному исходу....
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