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Ограничения на импорт товаров из Крыма в ЕС, а также в отношении финансовых или инфраструктурных инфестиций из Европы в регион продлеваются еще на год. Об этом говорится в официальном заявлении Европейского совета.
Запрещается экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям – в частности в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, указано на сайте организации. Меры продлили до 23 июня 2022 года.
Санкции против Крыма ввели в Евросоюзе в ответ на присоединение полуострова к России – с 2014 года они ежегодно продлеваются.
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