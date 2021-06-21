Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя

продолжениеВ Крыму объявлено штормовое предупреждение 21-22 июня
Действие введенных ограничений продержится еще год

Ограничения на импорт товаров из Крыма в ЕС, а также в отношении финансовых или инфраструктурных инфестиций из Европы в регион продлеваются еще на год. Об этом говорится в официальном заявлении Европейского совета. 

Запрещается экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям – в частности в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, указано на сайте организации. Меры продлили до 23 июня 2022 года.

Санкции против Крыма ввели в Евросоюзе в ответ на присоединение полуострова к России – с 2014 года они ежегодно продлеваются.

Роман ИГНАТОВ

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