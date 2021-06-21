Немцы рассчитывают добиться новых уступок от американцев к середине лета

Берлин продолжает плотно работать с Вашингтоном по вопросам, связанным с реализацией проекта "Северный поток-2". К августу 2021 г. могут появиться хорошие новости. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По словам главы немецкой дипломатии, Германии уже удалось снять ряд принципиальных противоречий.

"Мы добились важного прогресса. Из-под действия последних штрафных мер, принятых Вашингтоном, были выведены немецкие компании и отдельные граждане",

– рассказал Маас в интервью Die Welt. Он добавил, что делегация ФРГ недавно снова летала на переговоры в США. Есть основания полагать, что к августу будут согласованы еще моменты, связанные с "Северный потоком-2".

На прошлой неделе советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что в Вашингтоне идет работа по новому пакету антироссийских санкций, в том числе по "Северному потоку – 2". В РФ обратили внимание, что такие меры не соответствуют сигналам, которые лидеры РФ и США дали после саммита 16 июня в Женеве. Однако в Белом доме сообщили, что переговоры двух президентов не повлияли да и не могли повлиять на планы Вашингтона в отношении Москвы.

"Северный поток-2" предназначен для прямых поставок газа из РФ в ФРГ и далее по Европе. Он состоит из двух труб проектной мощностью до 55 млрд кубометров газа в год. Первая труба уже полностью готова, тестовые поставки сырья по ней уже прошли. В прокладке второй трубы возникли сложности, но работы продолжаются.

У Украины скорая реализация проекта "СП-2" вызывает страх остаться без денег за транзит топлива из РФ в ЕС. В связи с этим Киев потребовал от Брюсселя компенсировать ему утрату дохода. Однако эксперты сомневаются, что вопрос выгорит: в последние годы Киев сам делал шаги, которые ведут к потере транзита.