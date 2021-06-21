О ситуации в Белоруссии главам МИД ЕС расскажет Тихановская

Новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии будут настолько болезненными, что поставят власти Республики на колени. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн в понедельник, 21 июня.

Министры иностранных дел ЕС собрались в Люксембурге, чтобы обсудить события в Белоруссии и согласовать расширенный список граждан Республики, которым будет запрещен въезд в ЕС и введены другие ограничения. По словам Ассельборна, страны ЕС уже показали, что "сталинизму и государственному терроризму" больше нет места в Европе. Работа в этом направлении будет продолжена:

"Мое пожелание, (…) чтобы однажды Лукашенко ответил перед международным судом за те страдания, которые он нанес народу",

– передает РИА "Новости" слова министра.

Как ожидается, новые персональные санкции будут введены против 86 белорусов и белорусских компаний. Среди них могут быть члены правительства РБ, а также представители ВВС.

Кроме того, европейцы намерены разработать пакет экономических мер в отношении Белоруссии. О том, что творится в республике, участникам заседания в Люксембурге расскажет лично Светлана Тихановская, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Тихановская, в свою очередь, призывает Запад организовать трибунал для президента РБ Александра Лукашенко.

На прошлой неделе в СМИ появились подробности о том, какие по каким сферам белорусской экономики европейцы хотят нанести удар. В первую очередь, это нефтегазовый сектор, калийное производство и табачную продукцию. Под запрет может попасть экспорт оружия, включая спортивное, а также сотрудничество с финансовыми организациями. Насчет последнего, впрочем, возражала Австрия, поэтому с этим вопросом еще предстоит определиться.