В Европе задумали подвести Лукашенко под трибунал

В Европе задумали подвести Лукашенко под трибунал
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
О ситуации в Белоруссии главам МИД ЕС расскажет Тихановская

Новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии будут настолько болезненными, что поставят власти Республики на колени. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн в понедельник, 21 июня.

Министры иностранных дел ЕС собрались в Люксембурге, чтобы обсудить события в Белоруссии и согласовать расширенный список граждан Республики, которым будет запрещен въезд в ЕС и введены другие ограничения. По словам Ассельборна, страны ЕС уже показали, что "сталинизму и государственному терроризму" больше нет места в Европе. Работа в этом направлении будет продолжена:

"Мое пожелание, (…) чтобы однажды Лукашенко ответил перед международным судом за те страдания, которые он нанес народу",

передает РИА "Новости" слова министра.

Как ожидается, новые персональные санкции будут введены против 86 белорусов и белорусских компаний. Среди них могут быть члены правительства РБ, а также представители ВВС.

Кроме того, европейцы намерены разработать пакет экономических мер в отношении Белоруссии. О том, что творится в республике, участникам заседания в Люксембурге расскажет лично Светлана Тихановская, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Тихановская, в свою очередь, призывает Запад организовать трибунал для президента РБ Александра Лукашенко. 

На прошлой неделе в СМИ появились подробности о том, какие по каким сферам белорусской экономики европейцы хотят нанести удар. В первую очередь, это нефтегазовый сектор, калийное производство и табачную продукцию. Под запрет может попасть экспорт оружия, включая спортивное, а также сотрудничество с финансовыми организациями. Насчет последнего, впрочем, возражала Австрия, поэтому с этим вопросом еще предстоит определиться.

Николай ВИКТОРОВ

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