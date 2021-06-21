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По итогам женевского саммита Джо Байден и Владимир Путин смогли превзойти самые мрачные прогнозы, миновав самую опасную ситуацию в геополитическом противостоянии. Такое заявление сделала британский обозреватель Мэри Дженевски.
Послы возвращаются в столицы России и Соединенных Штатов. Оба президента уважительно отзываются друг о друге, заявляя, что именно с этим человеком и готовы иметь дела. Если для Путина Байден стал "профессионалом" своего дела, то лидер американской нации назвал коллегу человеком, который "полностью в материале".
По мнению журналиста, после женевского саммита мир стал стабильнее – две ядерных державы пошли друг другу навстречу в стремлении наладить отношения.
Однако Великобританию не слишком устроил даже такой намек на нормализацию отношений между Штатами и РФ.
"Демонизация России полностью устраивала Королевство. Можно верить или не верить сообщениям о попытках британской разведки дискредитировать Трампа, однако эта истерия соответствует интересам Лондона. Отношение Джонсона к России менялось со временем – сначала он неудачно попытался сблизиться с Россией на должности главы МИД, но резко критиковал ее по разным вопросам", – пишет журналист.
Однако женевский саммит заставил правительство Джонсона столкнуться с серьезным вопросом.
"Сможет ли Лондон пересмотреть свои позиции при налаживании отношений РФ и Штатов? Захотим ли мы переговоры с Москвой? И насколько сложно это будет, учитывая резкую риторику России и Британии?" – задается вопросом Дженевски в своей статье на Spectacular.
Ранее американский обозреватель заявил, что падение рейтинга Байдена вызвано ростом авторитета его российского коллеги.
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