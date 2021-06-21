Лондон напрягся из-за улучшения отношений Путина с Байденом - СМИ

Лондон напрягся из-за улучшения отношений Путина с Байденом - СМИ
Фото: Guo Chen/ XinHua/ www.globallookpress.com
Привыкшему к резкой критике России королевству необходимо пересмотреть свое отношение, считает журналист

По итогам женевского саммита Джо Байден и Владимир Путин смогли превзойти самые мрачные прогнозы, миновав самую опасную ситуацию в геополитическом противостоянии. Такое заявление сделала британский обозреватель Мэри Дженевски.

Послы возвращаются в столицы России и Соединенных Штатов. Оба президента уважительно отзываются друг о друге, заявляя, что именно с этим человеком и готовы иметь дела. Если для Путина Байден стал "профессионалом" своего дела, то лидер американской нации назвал коллегу человеком, который "полностью в материале".

По мнению журналиста, после женевского саммита мир стал стабильнее – две ядерных державы пошли друг другу навстречу в стремлении наладить отношения.

Однако Великобританию не слишком устроил даже такой намек на нормализацию отношений между Штатами и РФ.

"Демонизация России полностью устраивала Королевство. Можно верить или не верить сообщениям о попытках британской разведки дискредитировать Трампа, однако эта истерия соответствует интересам Лондона. Отношение Джонсона к России менялось со временем  – сначала он неудачно попытался сблизиться с Россией на должности главы МИД, но резко критиковал ее по разным вопросам", – пишет журналист.

Однако женевский саммит заставил правительство Джонсона столкнуться с серьезным вопросом.

"Сможет ли Лондон пересмотреть свои позиции при налаживании отношений РФ и Штатов? Захотим ли мы переговоры с Москвой? И насколько сложно это будет, учитывая резкую риторику России и Британии?" – задается вопросом Дженевски в своей статье на Spectacular.

Ранее американский обозреватель заявил, что падение рейтинга Байдена вызвано ростом авторитета его российского коллеги.

Егор МАЛКОВ

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Ирина
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Журналист явно смотрит на мир через розовые очки. Единственный итог встречи в верхах - мы избежали на какое то время ядерной войны. Биден не ЛПР, это говорящая голова. Что будет дальше знает только начальство. Надеюсь давление на пиндостан будет усилено.
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