Брюссель "поприветствовал" решение членов политического объединения

Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также Норвегия, Лихтенштейн и Норвегия поддержали решение ЕС о запрете на использование воздушного пространства и европейских аэропортов Евросоюза для Белоруссии. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам представителя ЕС, таким образом подключившиеся страны обеспечат соответствие своей внутренней политики европейским интересам. Брюссель же воспринимает их стремление к сведению и "приветствует его", передает РИА "Новости".

Напомним, в начале июня Евросоюз на официальном уровне принял решение о введении запретных мер на использование транспорта авиаперевозчиков Белоруссии в своем воздушном пространстве. Ограничения также коснулись аэропортов, расположенных на территории ЕС. Причиной стала экстренная посадка авиалайнера компании Ryanair и снятия с рейса Романа Протасевича, основателя телеграм-канала Nexta, а также россиянки Софьи Сапеги, которая в тот момент находилась с ним на борту.

Как отмечает источник, 24 мая состоялся европейский саммит по обсуждению ситуации в Белоруссии, в рамках которого лидеры приняли решение о запрете на полеты для самолетов из Белоруссии. Местные авиакомпании также получили рекомендации по отказу от использования авиапространства республики.

Накануне министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что Евросоюз намерен поставить Минск на колени с помощью очередного санкционного пакета. Речь идет о расширенных ограничениях, включая запрет на въезд. В "черном списке" окажутся 86 физических и юридических лиц.