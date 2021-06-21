Многие эксперты размышляют над тем, какая судьба ждет Республику

Сбежавший из Белоруссии политолог Артем Шрайбман вместе с местным экс-дипломатом Павлом Слюнькиным заручились поддержкой немецкого Фонда имени Фридриха Эберта и выпустили в свет крупную аналитическую работу. Эксперты поделились своим видением по поводу того, что ждет Белоруссию в будущем.



По их мнению, события могут развиваться по четырем сценариям.

Первый вариант – действующий лидер Александр Лукашенко сохраняет власть. В таком случае углубленная интеграция страны с Россией маловероятна. Оппозиционно настроенные эксперты убеждены, что в это же время из страны начнут бежать "образованные белорусы", а грозный Батька будет творить репрессии. Отношения с Западом продолжат ухудшаться.

Второй вариант – абхазский сценарий. В этом случае власть также останется в руках Батьки, но будет обеспечена только поддержкой Москвы. Белоруссия полностью разрывает отношения с западными государствами и начинает углубленную интеграцию с Россией. Государство прекращает быть независимым и согласовывает все ключевые решения с московской администрацией.

Третий вариант – пророссийский транзит власти. В этом случае бразды правления переходят к политическим силам, близким России. Лукашенко теряет власть, Белоруссия и Россия запускают процесс объединения.

Четвертый вариант – "Новая Белоруссия". Здесь аналитики рисуют прекрасное будущее для государства. Такое развитие событий подразумевает ликвидацию действующей власти, освобождение политзаключенных, прекращение "репрессий" и возвращение на родину сбежавших противников Батьки.

Напомним, белорус Шрайбман, по словам задержанного оппозиционера Романа Протасевича, активно участвовал в координации действий для проведения протестов в Белоруссии.