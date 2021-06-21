Абхазский сценарий или смена власти: аналитики озвучили варианты развития событий в Белоруссии

Абхазский сценарий или смена власти: аналитики озвучили варианты развития событий в Белоруссии
Фото: Yevhen Kotenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Многие эксперты размышляют над тем, какая судьба ждет Республику

Сбежавший из Белоруссии политолог Артем Шрайбман вместе с местным экс-дипломатом Павлом Слюнькиным заручились поддержкой немецкого Фонда имени Фридриха Эберта и выпустили в свет крупную аналитическую работу. Эксперты поделились своим видением по поводу того, что ждет Белоруссию в будущем.

По их мнению, события могут развиваться по четырем сценариям.

Первый вариант – действующий лидер Александр Лукашенко сохраняет власть. В таком случае углубленная интеграция страны с Россией маловероятна. Оппозиционно настроенные эксперты убеждены, что в это же время из страны начнут бежать "образованные белорусы", а грозный Батька будет творить репрессии. Отношения с Западом продолжат ухудшаться.

Второй вариант – абхазский сценарий. В этом случае власть также останется в руках Батьки, но будет обеспечена только поддержкой Москвы. Белоруссия полностью разрывает отношения с западными государствами и начинает углубленную интеграцию с Россией. Государство прекращает быть независимым и согласовывает все ключевые решения с московской администрацией.

Третий вариант – пророссийский транзит власти. В этом случае бразды правления переходят к политическим силам, близким России. Лукашенко теряет власть, Белоруссия и Россия запускают процесс объединения.

Четвертый вариант – "Новая Белоруссия". Здесь аналитики рисуют прекрасное будущее для государства. Такое развитие событий подразумевает ликвидацию действующей власти, освобождение политзаключенных, прекращение "репрессий" и возвращение на родину сбежавших противников Батьки.

Напомним, белорус Шрайбман, по словам задержанного оппозиционера Романа Протасевича, активно участвовал в координации действий для проведения протестов в Белоруссии.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость264729
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Гость259361
Как Пашинян, уже объявивший о «победе народа» и «новой революции», которую окрестил «стальной», станет выкручиваться в ситуации, когда для абсолютного триумфа ему не хватило всего одного процентного пункта, узнаем скоро (скорее всего, это ему вообще не потребуется). Но свой статус самого популярного политика Армении, не имеющего в этом качестве серьезных конкурентов, он убедительно подтвердил уже сейчас - и с этим придется считаться.
А Пашинян каким боком к Белоруссии?
Гость259361
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Как Пашинян, уже объявивший о «победе народа» и «новой революции», которую окрестил «стальной», станет выкручиваться в ситуации, когда для абсолютного триумфа ему не хватило всего одного процентного пункта, узнаем скоро (скорее всего, это ему вообще не потребуется). Но свой статус самого популярного политика Армении, не имеющего в этом качестве серьезных конкурентов, он убедительно подтвердил уже сейчас - и с этим придется считаться.
Гость259361
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Но итоговые результаты показали, что никакой «равной борьбы» не было - Пашинян получил в два с половиной раза больше голосов, чем оппозиция: 53,92% против 21,04%. Это абсолютный разгром
Гость265359
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Протасевич все знает и про Шрайбмана. Писец! Обхохочешься с этим Утром. Ольга Федорова не в курсе, что на встрече Байдена и Путина присутствовал Дмитрий Козак, куратор постсоветского пространства. Он же автор бескровного молдавского варианта, когда США, Россия и Евросоюз совместно выставили из Молдовы ее серого кардинала и решили смену власти мирным путем. По терминологии: "сбежавший"-это когда угрожают отрезать голову и человек уезжает. Уровень статьи и автора - ниже некуда.
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