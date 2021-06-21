В США рассказали о лучшем подарке Байдена российскому президенту

В США рассказали о лучшем подарке Байдена российскому президенту
Фото: kremlin.ru
Одно из самых авторитетных американских изданий обвинило лидера в наплевательском отношении к энергетической безопасности страны

СМИ продолжают по крупицам разбирать саммит Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся на минувшей неделе. Издание The Washington Times, например, выяснило, какой самый главный подарок сделал американский президент своему российскому коллеге. 

Байдена пожурили за отмену санкций в отношении "Северного потока – 2", тем самым фактически дав добро на завершение строительства газопровода. По словам журналистов, о таком подарке Владимир Путин и мечтать не мог. 

Иными словами, Байден поднял белый флаг перед Москвой в вопросе трубопровода. В итоге это стало и главной геополитической победой российского лидера, и одновременно добровольным проигрышем американской стороны. 

Хуже всего то, считают авторы издания, что действия Байдена противоречат рабочей и энергетической независимости Америки. Такое проявление слабости недопустимо, тем более, что слова и поступки демократа уж очень разнятся. 

"Байден своим курсом причиняет экономический ущерб рядовым американцам, а наши враги радостно пользуются его ошибками и просчетами. Россия заполняет тот вакуум, что возник из-за катастрофической политики Байдена, и экспортируют в США больше нефти, чем когда бы то ни было", 

– подытожил Дэниел Тернер, добавив, что сейчас складывается впечатление, что глава Белого дома сейчас готов отдать все, что попросит Москва, не требуя при этом ничего взамен. 

Ранее в Германии рассказали о прогрессе в переговорах с США по "Северному потоку-2". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

советский инженер
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То, что США отказались (пока на словах) от провокаций в отношении Северного потока 2 - это не подарок. Они ничего России не дарили. Просто в США есть разумные политики и есть совершенно безумные. Разумные понимают что самый худший проигрыш для США - это потеря Германии как союзника. Безумные этого не понимают, они ничего не видят кроме тупого санкционного давления, не понимают что для Германии отказаться от Северного потока означает обрушить свою экономику.
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