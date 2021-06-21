"Хитромудрый президент": украинский генерал придумал способ обставить Россию

"Хитромудрый президент": украинский генерал придумал способ обставить Россию
Фото: Nina Liashonokukrinform/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Незалежные демонстрируют чудеса смекалки при разработке стратегии ведения отношений с РФ

Киевскому режиму сложно тягаться с Москвой. Единственный шанс побороть Кремль – перехитрить и обвести вокруг пальца руководство России. Такого мнения придерживается бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ Вилен Мартиросян.

Именитый украинец убежден, что придумал гениальный ход, который позволит Незалежной добиться своих целей. Так, Мартиросян предлагает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому "во чтобы то ни стало" наладить контакты с российским главнокомандующим Владимиром Путиным.

Генерал уверен, что именно этим сейчас занимается американский президент Джо Байден. По мнению Мартиросяна, Зеленскому нужно пойти по этому же пути. Если нашего президента удастся "обхитрить", то он начнет помогать Незалежной и будет работать на благо этой страны.

А вот после того, как разруха с помощью Путина будет преодолена, его можно поблагодарить за услуги и снова отстраниться, отстаивая независимость государства. Такой гениальный план украинский генерал озвучил в эфире канала "Наш", запись выпуска опубликована на "Ютуб".

"Сделать так, чтобы наш президент хитромудрый переиграл Путина", – делится своими измышлениями украинец.

К слову, недавно стало известно, как белорусский президент Александр Лукашенко относится к Владимиру Зеленскому. Отношения двух стран являются крайне натянутыми.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость264282
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Вилен Мартиросян закусывай,а по хорошему прокапаться пора
Настоящий ОДЕССИТ
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Настоящий хохол Мартироня не знает, что на толстую ж... есть <цензура>.. с витом)
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