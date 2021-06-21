Владимир Путин высоко оценил работу Госдумы седьмого созыва

Президент поблагодарил депутатов за профессионализм

Сегодня, 21 июня, состоялась встреча Владимира Путина с депутатами Госдумы, в ходе которой были подведены итоги работы седьмого созыва.

По мнению президента, Государственная Дума отработала на высоком уровне. Отдельно Владимир Путин подчеркнул профессионализм и ответственность фракций, которые действовали согласованно и эффективно, при этом успешно сотрудничая с правительством, Администрацией президента, с Советом Федерации и регионами.

Путин высоко оценил, что Госдума седьмого созыва всегда была нацелена на общий результат и сказала оптимальные решение по каждому отдельно взятому вопросу.

Также лидером страны была отмечена работа, направленная на повышение качества законодательства и увеличения количества законов прямого действия. Особенно важная была работа депутатов над поправками к Конституции РФ. По мнению Владимира Владимировича, парламентарии старались дать юридически безупречные формулировки новых положений основного закона страны.

Также, глава страны подчеркнул, хоть пандемия и внесла свои коррективы, вся необходимая работа проводилась в онлайн-режиме. В частности, он часто обсуждал решение важнейших вопросов с спикером Госдумы Владиславом Володиным.

Президент указал на значимость принятых седьмой Думой решений. Он поблагодарил парламентариев за работу и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

"Большое вам спасибо. Желаю вам успехов. Надеюсь, что многое нам еще удастся сделать вместе",

– сказал Путин.

Предстоящие выборы глава России призвал провести так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в их легитимности, при этом призвал кандидатов к содержательной конкуренции, взаимному уважению к оппонентам, а главное – к гражданам страны.