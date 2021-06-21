Большинство вакантных мест на муниципальных выборах взяли самовыдвиженцы

Большинство вакантных мест на муниципальных выборах взяли самовыдвиженцы
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Голосование прошло накануне

Кандидаты-самовыдвиженцы смогли одержать победу в двух из четырех регионах, где днем ранее состоялись муниципальные выборы. 

Голосование состоялось в Алтайском крае, Республике Бурятия, Астраханской и Саратовской областях. В этот раз на муниципальных выборах особенно активны были не только привычные политические партии, но и самовыдвиженцы, двое из которых в итоге стали членами местных представительных органов. 

Еще два места были отданы представителям "Единой России" и "Справедливой России". 

Председатель центра "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод заметил, что на прошедших местных выборах борьба была острее обычной, а конкуренция между кандидатами усилилась. 

"Очевидно, граждане хотят попробовать себя в политике, у них есть идеи и видение, как решать наболевшие проблемы на местном уровне. И мы видим, что это желание находит отклик у их земляков", 

заключил Брод.   

Что касается партий, в основном конкурируют представители парламентской четверки, остальные же ведут себя весьма пассивно. 

Также в ходе прошедших выборов не было выявлено нарушений, а голосование прошло с учетом непростой эпидемиологической обстановки и в соответствии с требованиями санитарной безопасности.

Юлия МИХАЙЛОВА

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