Большинство вакантных мест на муниципальных выборах взяли самовыдвиженцы

Голосование прошло накануне

Кандидаты-самовыдвиженцы смогли одержать победу в двух из четырех регионах, где днем ранее состоялись муниципальные выборы.

Голосование состоялось в Алтайском крае, Республике Бурятия, Астраханской и Саратовской областях. В этот раз на муниципальных выборах особенно активны были не только привычные политические партии, но и самовыдвиженцы, двое из которых в итоге стали членами местных представительных органов.

Еще два места были отданы представителям "Единой России" и "Справедливой России".

Председатель центра "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод заметил, что на прошедших местных выборах борьба была острее обычной, а конкуренция между кандидатами усилилась.

"Очевидно, граждане хотят попробовать себя в политике, у них есть идеи и видение, как решать наболевшие проблемы на местном уровне. И мы видим, что это желание находит отклик у их земляков",

– заключил Брод.

Что касается партий, в основном конкурируют представители парламентской четверки, остальные же ведут себя весьма пассивно.

Также в ходе прошедших выборов не было выявлено нарушений, а голосование прошло с учетом непростой эпидемиологической обстановки и в соответствии с требованиями санитарной безопасности.