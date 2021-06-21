В США выбрали странный вариант проверки судна на прочность

Все внимание прессы приковано к действиям американских военных, которые решили выяснить, какова устойчивость их авианосца с помощью подрыва мощной бомбы прямо рядом с судном.



Такой эксперимент был проведен с новеньким авианосцем "Джеральд Форд". Не придумав ничего лучше, американцы взорвали подводную бомбу рядом с бороздящим водные просторы Атлантики кораблем. Ударная волна была настолько мощной, что у побережья Флориды зафиксировали колебания магнитудой почти четыре балла.

Видеоролик с завораживающим и ужасающим зрелищем опубликован на ютуб-канале "РБК".

Официальная представительница российского МИД Мария Захарова не смогла пройти мимо скандального инцидента. Дипломат с иронией напомнила американским властям, что они активно выступают за защиту окружающей среды и решение климатических проблем.

Каким образом подводный взрыв, который явно уничтожил огромное количество морских обитателей, вписывается в американскую климатическую доктрину, для Захаровой остается неразрешимой загадкой.

"Ударим автопробегом по бездорожью?" – саркастически отметила дипломат в своем телеграм-канале.

К слову, и наш флот иногда прославляется за счет необычных событий. Недавно под Санкт-Петербургом военный корабль выплыл прямо на пляж.