Захарова подколола испытавших авианосец подводным взрывом американцев

Захарова подколола испытавших авианосец подводным взрывом американцев
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/http://globallookpress.com/
В США выбрали странный вариант проверки судна на прочность

Все внимание прессы приковано к действиям американских военных, которые решили выяснить, какова устойчивость их авианосца с помощью подрыва мощной бомбы прямо рядом с судном.

Такой эксперимент был проведен с новеньким авианосцем "Джеральд Форд". Не придумав ничего лучше, американцы взорвали подводную бомбу рядом с бороздящим водные просторы Атлантики кораблем. Ударная волна была настолько мощной, что у побережья Флориды зафиксировали колебания магнитудой почти четыре балла.

Видеоролик с завораживающим и ужасающим зрелищем опубликован на ютуб-канале "РБК".

Официальная представительница российского МИД Мария Захарова не смогла пройти мимо скандального инцидента. Дипломат с иронией напомнила американским властям, что они активно выступают за защиту окружающей среды и решение климатических проблем.

Каким образом подводный взрыв, который явно уничтожил огромное количество морских обитателей, вписывается в американскую климатическую доктрину, для Захаровой остается неразрешимой загадкой.

"Ударим автопробегом по бездорожью?" – саркастически отметила дипломат в своем телеграм-канале.

К слову, и наш флот иногда прославляется за счет необычных событий. Недавно под Санкт-Петербургом военный корабль выплыл прямо на пляж.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость264828
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Гость264828
А почему рядом взорвали. Надо было под. А так просто красивый кадр. И где "зелёные", что молчат? Сколько живности просто так уничтожили.
Там небось на несколько километров в округе рыбу и живность поглушило.
Гость264828
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А почему рядом взорвали. Надо было под. А так просто красивый кадр. И где "зелёные", что молчат? Сколько живности просто так уничтожили.
Гость266355
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Маше респект. Как всегда на высоте.
Гость263837
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Вторая Собчак. Та специалистка по дрязгам и разборкам, а эта не может пройти мимо американцев или европейцев. Украина с Польшей мимо ее языка тоже не проскочат. Все мелочно, по-бабьи, не по делу. Такое официальное лицо у российского МИДа. По любому поводу вставить свои пять копеек.
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