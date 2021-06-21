И.о. премьер-министра Армении - талантливый политик

В Армении прошли парламентские выборы, на которых победу одержала партия и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор". Теперь он, скорее всего, вновь займет этот высокий пост. Как политику удалось обойти оппозицию в лице блока "Армения" во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном, объяснили эксперты.

Соцопросы показывали, что обе партии идут фактически на равных. Однако цифры 53,92% против 21,04% в пользу партии Пашиняна удивили многих экспертов – такого разгрома никто не ожидал.

Политолог Грант Микаелян считает, что Пашинян смог расположить к себе людей с помощью пропаганды в медиапространстве в течение трех лет.

"Есть высказывания – "быть, а не казаться". У Пашиняна выбор наоборот, это он делает в совершенстве", – цитирует эксперта РИА ФАН.

По его мнению, политик смог представить сложившуюся ситуацию с самой выгодной для себя стороны.

Эксперт газеты "Взгляд" Станислав Борзяков выразил точку зрения, что армяне накануне выбирали "меньшее из зол". Пашиняна в Армении много критиковали за болезненное поражение в конфликте в Нагорном Карабахе. Журналист отмечает, что, по слухам, Ереван мог сохранить за собой город Шушу, но из-за действий премьера сделать это не удалось. Против Кочаряна же играли события 20-летней давности – люди устали от коррупции и кланового управления. Пашиняну же после Кочаряна удалось подтолкнуть экономику страны к росту, что положительно сказалось на доходах населения.

При этом явка составила чуть больше 50% – армяне не хотели идти голосовать за этих кандидатов.

Борзяков указывает на то, что Пашиняна выбрала четверть избирателей. И то, это "стеснительные избиратели", которые не хотели признаваться в соцопросах, за кого будут голосовать. В итоге они выбрали финансовое благополучие, закрыв глаза на свои претензии к Пашиняну. К тому же, пересмотреть итоги конфликта в Нагорном Карабахе уже никак нельзя. В итоге – Пашинян вновь одержал победу.