Европейцы готовы сокрушить экономику Республики

21 июня стало известно о введении очередного пакета санкционных ограничений против Белоруссии по стороны Европейского союза и ряда западных государств. Однако экономический удар Минск будет принимать вместе с Москвой что, по всей видимости, радует власти некоторых европейских стран.

Так, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что тяжесть рестрикций частично ляжет на плечи российской стороны.

Высокопоставленный литовец пояснил, что Белоруссии придется рефинансировать материальные потери, которые будут вызваны санкционными ограничениями. В этом вопросе Республика, безусловно, обратится за помощью к своему главному союзнику – России.

"Таким образом, вводя санкции, ЕС и Литва часть их взваливает на Россию", – констатировал Ландсбергис.

Глава литовского МИД также отметил, что основная цель рестрикций – оказать воздействие на политику, которую ведет суверенное государство Белоруссия, пишет "Интерфакс". Мол, без всевидящего ока Запада сами белорусы не могут разобраться в своих внутренних делах.

Напомним, в "черный список" европейцев по Белоруссии попали 78 граждан, а также восемь белорусских предприятий. Так, под опалой оказался средний сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий, а также судьи, госслужащие, прокуроры и другие видные деятели.