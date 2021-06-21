Глава незалежных продолжает саботировать Минские соглашения

Действия украинского президента Владимира Зеленского серьезно обострили внутренний конфликт на юго-востоке страны. Об этом заявил руководитель главного внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт.



Представительница ОБСЕ согласилась с российским министром в том, что главный документ, на который нужно опираться при урегулировании конфликта в Донбассе – это Минские соглашения. Лавров же напомнил, что Зеленский всеми силами саботирует реализацию достигнутых ранее договоренностей. В частности, он не дает начать масштабное разведение сил по линии соприкосновения на юго-востоке страны.

Зеленский объявил, что в трех точках данные действия и правда можно бы осуществить. Однако в каких конкретно, он до сих пор решить не может. Тем временем, в регионе не прекращаются боевые столкновения, и гибнут мирные люди. Таким образом, действия Зеленского только ухудшают ситуацию вместо того, чтобы раз и навсегда установить мир.

Позиция украинского президента приводит к ужасающим последствиям. Так, Сергей Викторович напомнил, что от обстрелов со стороны украинских военных гибнет в три раза больше людей, чем от ответного огня со стороны Донбасса, передает издание "ПолитНавигатор".

Тем временем, на Украине продолжают разрабатывать хитроумные планы по отношению к России. Недавно украинский генерал Вилен Мартиросян объявил, что президент Незалежной должен обхитрить нашего главнокомандующего Владимира Путина и заставить его работать на благо Киева.