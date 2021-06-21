Американцы готовы раскошелиться ради таких целей

Опытные умельцы из Америки пообещали прийти на помощь недостаточно подкованным в международном праве незалежным, чтобы те могли успешно вести суды против России. Более того, вашингтонская администрация собирается выделить на эти цели до 2,5 миллионов долларов.



Представители Госдепа открыто заявляют о том, что США готовы профинансировать повышение грамотности украинцев в юридических вопросах, касающихся международных отношений. В Америке весьма обеспокоены тем, что Незалежной не хватает знаний для того, чтобы отстаивать свои права, в частности, при столкновениях с Россией. При этом американцы утверждают (разумеется, не приводя доказательств), что наша страна постоянно нарушает права человека на украинской территории.

Для того чтобы "приструнить" Россию, необходимо обучить украинцев всем премудростям международного права, убеждены в Новом свете. Так, в США разыграют грант, средства с которого можно будет употребить на учебные программы по судебному преследованию "международных преступлений". Любопытно, что такой грант объявлен не только для Украины, но и для Южного Судана. Информация размещена на сайте с госгрантами Америки.

Конечно, там не могли не упомянуть, что наша страна якобы "оккупировала" Крымский полуостров. Более того, в тексте указано, что Россия также постоянно ворует и пытает несчастных украинцев.

В свою очередь, Москва придерживается абсолютно противоположной позиции. Недавно глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что по вине украинского президента Владимира Зеленского в Донбассе продолжают гибнуть мирные люди.