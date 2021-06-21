Американские политологи почему-то скептически смотрят на прошедшую встречу

16 июня состоялся долгожданный двусторонний саммит российского лидера Владимира Путина с главой США Джо Байденом. После этого американскую прессу наводнили сообщения о том, что ничего хорошего данный саммит не принес. По мнению МИД РФ, такие высказывания являются дешевой пропагандой.



Позицию Москвы озвучила официальная представительница главного внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Дипломат не стала подбирать деликатные слова и прямо заявила, что подобного рода негативные оценки являются "фантастическим бредом".

Захарова отметила, что многие американские политологи кормятся за счет скандалов и нагнетания ситуации вокруг отношений России и США – в такой обстановке им всегда есть, о чем говорить и о чем строить бесконечные пессимистичные прогнозы. Свое мнение дипломат выразила в эфире телепередачи "60 минут".

Кстати, недавно Мария подколола американских военных, которые испытали собственный авианосец с помощью подводного взрыва.