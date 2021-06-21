Раскрыт срок возвращения посла США в Москву

Эту информацию подтвердил Госдеп

Посол США в России Джон Салливан вернется в столицу РФ уже на этой неделе. 

В ходе телефонного брифинга официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс подтвердил эту информацию, пишет РИА "Новости". Также в США отметили, что рады возвращению посла РФ Анатолия Антонова, который прибыл в Вашингтон днем ранее. 

Напомним, что дипломат покинул Россию в конце апреля. Отъезд Салливана из страны сопровождался дипломатическим скандалом. Посол отказывался уезжать из РФ, несмотря на настойчивые рекомендации Москвы поехать в Вашингтон на консультации. 

Однако спустя время он согласился, отметив, что покидает страну лишь на время. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

США предрекли дефолт: к чему готовиться держателям долларов

Назван отведенный "Фортуне" срок для достройки "Северного потока - 2"

Разрешение немцев вскоре перестанет действовать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1676 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей