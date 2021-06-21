Эту информацию подтвердил Госдеп

Посол США в России Джон Салливан вернется в столицу РФ уже на этой неделе.

В ходе телефонного брифинга официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс подтвердил эту информацию, пишет РИА "Новости". Также в США отметили, что рады возвращению посла РФ Анатолия Антонова, который прибыл в Вашингтон днем ранее.

Напомним, что дипломат покинул Россию в конце апреля. Отъезд Салливана из страны сопровождался дипломатическим скандалом. Посол отказывался уезжать из РФ, несмотря на настойчивые рекомендации Москвы поехать в Вашингтон на консультации.

Однако спустя время он согласился, отметив, что покидает страну лишь на время.