Россия не собирается бросать Белоруссию после новых европейских санкций

Евросоюз анонсировал введение новых санкций против Минска – в черный список добавили еще 86 юридических и физических лиц. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что может быть принят новый пакет рестрикций, но все будет зависеть от ситуации внутри страны. В Москве прокомментировали угрозы со стороны Брюсселя в отношении Минска, отметив, что бросать союзника в такой ситуации не намерены.

Как заявил российский посол в Республике Евгений Лукьянов РИА "Новости", Москва собирается оказывать поддержку Минску вплоть до "самых критических обстоятельств". Он указал, что русские и беларусы являются двумя братскими славянскими народами, а страны между собой – союзниками.

"Союзники друг друга не предают", – сообщил он.

При этом есть два вероятных сценария поддержки Белорусии: хороший и плохой, передает телеканал "360". Однако в чем именно они заключаются дипломат не пояснил.

Также, как сообщает "Общественная служба новостей", Лукьянов рассказал и о ситуации с гражданкой Российской Федерации Софьей Сапегой. По его словам, ей могут продлить арест после 23 июля.

Напомним, Софья была задержана вместе с Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Позже она дала признательные показания о причастности к ведению признанного экстремистким в Республике телеграм-канала, который публиковал личные данные силовиков, учавствующих в ликвидациях незаконных митингов.