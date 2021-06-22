Попытка Варшавы убедить Берлин в угрозе со стороны Москвы обычно заканчивается торгом

"Поруганными ожиданиями" назвал сенатор Алексей Пушков заявления бывшего польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о военной угрозе со стороны России.

Пушков отметил, что лично знаком с Сикорским и знает, что этот политик склонен к "геополитическим фантазиям". Так, чтобы убедить немцев в том, что Россия представляет для них угрозу, польский экс-министр заявил, что Москва готовится к вторжению в Прибалтику.

"Россия не вторгнется в Прибалтику, немцы не почувствуют угрозы, а Польша так и будет в нетерпении ждать, что на нее нападут с востока",

– с иронией высказался Пушков в своем аккаунте в "Твиттере".

Не раз встречался с Сикорским. Он слишком страстен для политика и склонен к геополитическим фантазиям. Россия не вторгнется в Прибалтику, немцы не почувствуют угрозы, а Польша так и будет в нетерпении ждать, что на неё нападут с востока, но этого не случится. Поруганные ожидания! https://t.co/KWemP7T3GC — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 21, 2021

Ранее Сикорский в интервью немецкоязычному изданию Der Spiegel указал, что Германия чувствует себя в безопасности, несмотря на то, что ядерные ракеты РФ размещены в Калининграде всего в 600 км от Берлина. Это спокойствие ФРГ обеспечивают Польша и страны Балтии, которые заслоняют ее от России. По мнению Сикорского, это несправедливо, ведь военный бюджет ФРГ в четыре раза выше польского, передает телеканал "360".

Все это весьма смахивает на банальный торг, поскольку на этом основании этой мнимой угрозы со стороны РФ экс-глава МИД Польши потребовал от "богатых стран" больше заботиться об интересах их восточных соседей, а не поддерживать выгодный для России проект "Северный поток-2", с помощью которого она уже "шантажирует" Украину и ее союзников.

Ранее представители Варшавы обратились в Еврокомиссию с требованием частично лишить Германию полномочий члена Евросоюза за сговор с Россией, угрожающий безопасности странам ЕС.

Эксперты отмечают, что в свете саммита лидеров РФ и США, состоявшегося 16 июня в Женеве, поляки сейчас особенно напуганы: они рискуют потерять последнего союзника в оголтелом противостоянии с Москвой. Впрочем, проект "Северный поток-2" по-прежнему не устраивает Вашингтон. Поэтому там заверили Варшаву, что готовы совместными усилиями бороться против газопровода.