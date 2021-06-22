Вместо того, чтобы расширять демократические свободы граждан, Киев отбирает у нацменьшинств права

Украинцы не умеют ценить хорошее отношение. Этим наблюдением глава МИД Венгрии Петер Сийярто поделился с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Выступая на заседании 21 июня, Сийярто заявил, что страны Евросоюза не должны допускать ущемления прав нацменьшинств. В частности, у Будапешта имеются серьезные претензии к Киеву, где приняли закон, лишающий проживающих на Украине венгров возможности учить своих детей на родном языке.

"Мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины ее парламент принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления",

– цитирует "Украина.ру" венгерского министра. При этом Сийярто обратил внимание, что Будапешт не требует для своих граждан ничего лишнего. Он только рассчитывает, что проживающим на Украине венграм вернут права и возможности, которые у них были всегда и которые естественны для демократического общества.

Ранее Верховная рада утвердила закон, по которому образование в Незалежной можно получить только на мове, а в ответ на возмущение венгерской диаспоры рекомендовали "дебилам" учить языки.

На Западе пожурили Киев, но довольно мягкая реакция дала Незалежной повод двигаться дальше по пути ущемления прав лиц других национальностей. В мае 2021 г. президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах. Такая попытка поделить население на людей первого и второго сорта вызвала негодование в Москве.