Статья президента опубликована на сайте Кремля и немецком издании

Процветание и безопасность Европейского континента возможны только за счет объединения усилий всех стран, включая Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в статье под названием "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Во вторник, 22 июня, когда Россия отмечает День памяти и скорби, статья опубликована на сайте Кремля и немецкого издания Zeit Online, а в четверг выйдет в Германии на страницах еженедельной газеты Die Zeit.

Вспоминая о том, как 22 июня 1941 года покорившая Европу нацистская Германия напала на Советский Союз, Путин отметил, что после войны народы Европы "смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию". Это стало залогом ее развития.

Но когда мечта о "едином континенте" от Лиссабона до Владивостока почти стала реальностью, на Западе возобладал другой подход: началось расширение НАТО на Восток, а затем США организовали переворот на Украине, а страны Европы "безвольно его поддержали".

В итоге сейчас напряженность нарастает, реален риск новой гонки вооружений, а система европейской безопасности сильно деградировала. По мнению Путина, странам необходимо отказаться от груза прошлых обид и ошибок и перейти к честному созидательному взаимодействию. Только это позволит обеспечить континентальную безопасность. Россия к этому готова.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает нападение Берлина на Москву "днем позора".