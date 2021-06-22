Безопасность Европы оказалась под угрозой

Попытки стран НАТО подменить своими правилами принципы Организации Объединенных Наций угрожают безопасности на евроатлантическом пространстве и мира в целом. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Азия – Европа" 22 июня.

Министр напомнил, что 80 лет назад в этот день нацистская Германия напала на СССР. Советский народ вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции разгромили Третий рейх. Человечество получило шанс мирно и стабильно развиваться. Была создана ООН, а в 1990 г. подписана "Парижская хартия для новой Европы" – документ, провозглашающий принцип "неделимой безопасности на всем евроатлантическом пространстве".

Однако, по мнению Лаврова, принцип этот так и остался на бумаге. И дело не только в расширении НАТО на восток: в последнее время все чаще появляются откровенные попытки некоторых стран подорвать устои ООН.

"Ряд государств явно пытаются образовывать за пределами всемирных международных организаций различные коалиции "по интересам", претендующие на право выступать и действовать от лица всего мирового сообщества",

– приводит сайт МИД слова главы ведомства.

По оценке Лаврова, такой подход лишь усугубляет глобальные и региональные проблемы, включая терроризм, ухудшение экологии, усиление неравенства. Поэтому так важно соблюдать принципы международного права и взаимного уважения.

Ранее президент РФ Владимир Путин написал для немецкого издания Die Zeit статью к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в которой призвал Европу забыть старые обиды и перейти к честному взаимодействию ради укрепления общей безопасности.