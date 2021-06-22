Представитель Незалежной решил перейти на личности

Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко нелестно высказался о представителе РФ в Парламентской ассамблее после того, как последний поднял вопрос о водной блокаде Крыма и санкциях Киева в отношении депутата Рады, лидера "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука.

По словам Гончаренко, Толстой выразил свою позицию в письменном заявлении, где указал, что водная блокада полуострова является коллективным наказанием местного населения за свою политическую позицию, а также напомнил о непростом положении крымских татар в Незалежной.

Действия Толстого сильно возмутили Гончаренко, и официальный представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы решил перейти на личности.

"Украинофоб, еврофоб и антисемит", – высказался Гончаренко в своем телеграм-канале.

Глава украинской делегации заявил, что, напротив, именно российская сторона проводит некие репрессии против крымских татар, а Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны "возлагает ответственность за население оккупированных территорий на оккупанта". Также парламентарий подчеркнул, что не согласен с формулировкой Толстого о мерах против главы "Оппозиционной платформы".

Напомним, в апреле Гончаренко отстранили от выступлений в ПАСЕ на трехмесячный срок из-за беспорядков, созданных во время зимней сессии. Сам представитель "Евросолидарности" обвинил в решении ПАСЕ Петра Толстого, который решил "написать донос".

Ранее Гончаренко заявил, что Кубань является "этническими землями" Украины, которых Незалежная лишилась "волею судьбы".