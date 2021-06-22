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Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко нелестно высказался о представителе РФ в Парламентской ассамблее после того, как последний поднял вопрос о водной блокаде Крыма и санкциях Киева в отношении депутата Рады, лидера "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука.
По словам Гончаренко, Толстой выразил свою позицию в письменном заявлении, где указал, что водная блокада полуострова является коллективным наказанием местного населения за свою политическую позицию, а также напомнил о непростом положении крымских татар в Незалежной.
Действия Толстого сильно возмутили Гончаренко, и официальный представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы решил перейти на личности.
"Украинофоб, еврофоб и антисемит", – высказался Гончаренко в своем телеграм-канале.
Глава украинской делегации заявил, что, напротив, именно российская сторона проводит некие репрессии против крымских татар, а Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны "возлагает ответственность за население оккупированных территорий на оккупанта". Также парламентарий подчеркнул, что не согласен с формулировкой Толстого о мерах против главы "Оппозиционной платформы".
Напомним, в апреле Гончаренко отстранили от выступлений в ПАСЕ на трехмесячный срок из-за беспорядков, созданных во время зимней сессии. Сам представитель "Евросолидарности" обвинил в решении ПАСЕ Петра Толстого, который решил "написать донос".
Ранее Гончаренко заявил, что Кубань является "этническими землями" Украины, которых Незалежная лишилась "волею судьбы".
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