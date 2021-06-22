Гособвинение Белоруссии запросило 15 лет тюрьмы для экс-соперника Лукашенко

Гособвинение Белоруссии запросило 15 лет тюрьмы для экс-соперника Лукашенко
Кадр youtube.com
Прокурор настаивает на колонии усиленного режима

Прокурор запросил в Белоруссии для бывшего претендента на пост главы республики Виктора Бабарико 15-летний срок. В настоящее время проходит заседание в рамках дела о Белгазпромбанке, где фигурант занимал руководящую должность.

Представитель государственного обвинения также потребовал назначить для экс-главы банковского учреждения наказание с отбыванием срока в колонии с усиленным режимом, а также лишить фигуранта права занимать должности руководящего звена.

Как отмечает РИА "Новости", судебные разбирательства по делу о финансовом учреждении проходят в республики с начала года под рассмотрением Верховного суда. Фигурантами по делу о Белгазпромбанке проходят восемь человек.

Сам Бабарико ушел в отставку в мае прошлого года из-за решения баллотироваться на пост главы государства. Однако топ-менеджер не прошел регистрацию в качестве кандидата и в момент рассмотрения вопроса Центризбиркомом уже был задержан госструктурами по делу об экономических преступлениях.

Местные правоохранительные органы утверждают, что Бабарико возглавлял преступную группу, сформированную на базе своего банковского учреждения, а сами фигуранты занимались выведением денежных средств за границу в течение 12 лет.

Ранее Бабарико заявлял, что Белоруссия может лишиться своей государственности из-за того, что рано или поздно ее включат в "чей-нибудь мир". По мнению оппозиционера, все решится уже к 2025 году – эта дата, выразил уверенность экс-кандидат, является для страны самой "крайней точкой".

Егор МАЛКОВ

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