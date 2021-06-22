В Варшаве прокомментировали возможность пересмотра санкционной политики в отношении Москвы

Евросоюз не собирается отменять санкции против России. Если этот вопрос и будет обсуждаться, то речь может идти только об усилении ограничительных мер. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

По его мнению, в свете последних событий в Минске Брюссель должен ужесточить давление на Москву. Раз Россия поддерживает руководство Белоруссии, то и меры в отношении властей этой республики должны рассматриваться в связке с российским вопросом.

"Ключ к пониманию событий в Белоруссии находится в Москве",

– заявил польский министр в эфире местного телевидения, передает "Регнум".

Накануне в ЕС согласовали новые санкции против Белоруссии. В черный список внесены 8 предприятий республики, включая "МАЗ" и "БелАЗ", и 78 граждан. В частности, запрет на въезд в страны ЕС распространен на членов семьи детей президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом некоторые европейские политики рассчитывают на еще более жесткие шаги, например, трибунал для Лукашенко.

В Москве уже прокомментировали, как новые меры ЕС против Белоруссии отразятся на сотрудничестве России с этой республикой.