В Польше назвали Россию ключом к проблемам с Белоруссией

В Польше назвали Россию ключом к проблемам с Белоруссией
Збигнев Рау. Фото: Adam Berry/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
В Варшаве прокомментировали возможность пересмотра санкционной политики в отношении Москвы

Евросоюз не собирается отменять санкции против России. Если этот вопрос и будет обсуждаться, то речь может идти только об усилении ограничительных мер. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

По его мнению, в свете последних событий в Минске Брюссель должен ужесточить давление на Москву. Раз Россия поддерживает руководство Белоруссии, то и меры в отношении властей этой республики должны рассматриваться в связке с российским вопросом.

"Ключ к пониманию событий в Белоруссии находится в Москве",

– заявил польский министр в эфире местного телевидения, передает "Регнум".

Накануне в ЕС согласовали новые санкции против Белоруссии. В черный список внесены 8 предприятий республики, включая "МАЗ" и "БелАЗ", и 78 граждан. В частности, запрет на въезд в страны ЕС распространен на членов семьи детей президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом некоторые европейские политики рассчитывают на еще более жесткие шаги, например, трибунал для Лукашенко.

В Москве уже прокомментировали, как новые меры ЕС против Белоруссии отразятся на сотрудничестве  России с этой республикой.

Николай ВИКТОРОВ

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