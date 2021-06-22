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"Белорусская калийная компания" (БКК) предлагает европейцам еще раз хорошенько подумать и оценить последствия санкций против предприятия и его продукции. Если они будут приняты, миру грозит серьезный дефицит калийных удобрений и, как следствие, повышение цен на продукты сельского хозяйства и увеличение количества голодающих.
По оценке БКК, на его долю приходится 20% мирового экспорта хлоркалия. Другие производители не смогут его заменить, поскольку и так работают на пределе мощностей. В итоге некоторые страны лишатся поставок, а без этого удобрения почва обеднеет и урожаи снизятся.
Таким образом, санкции против БКК ударят не столько по экономике Белоруссии, сколько по международной продовольственной безопасности. Кроме того, замедлят "развитие мирового сельского хозяйства" и принесут ущерб "миллиардам обычных людей по всему миру", передает "Интерфакс" сообщение БКК.
Накануне главы МИД ЕС согласовали новый пакет санкций против граждан и предприятий Белоруссии. В черный список попали "Беларуськалий", "БелАЗ" и др. Документ будет представлен на саммите ЕС 24-25 июня.
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