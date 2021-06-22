Чиновник пожаловался британцам на "соседа-агрессора"

Россия намерена превратить Черном море в "русское озеро". Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов.

Украинский чиновник сообщил, что во время торжественного мероприятия, приуроченного к прибытию в Одессу эсминца HMS Defender британских ВС, коллеги из Лондона подарили ему "уникальный подарок".

Так, капитан Винс Оуэн передал секретарю СНБО принт первой в мире карты Черного моря.

"Столь памятный предмет напомнил повторно нам о том, что оно никогда не было и не станет "русским озером", вне зависимости от желания нашего соседа-агрессора", – написал секретарь СНБО на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Таким образом Данилов прокомментировал свою встречу с представителями Королевского флота, Минобороны Британии и послом королевства на Украине Мелинды Симмонс.

"Безопасность Черноморского региона становится крепче в сотрудничестве с нашими партнерами НАТО!", – подытожил украинский госслужащий.

Напомним, 21 июня представители Украины и Британии подписали меморандум о совместном партнерстве по проектированию и строительству военных кораблей. В рамках соглашения замглавы Минобороны Незалежной Александр Миронюк и министр Британии по оборонным закупкам Джереми Квин также договорились о реконструкции местной судостроительной отрасли, а также строительстве двух военных баз для украинских ВМС.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил в интервью для турецких журналистов, что Россия строит планы по размещению ядерного оружия в пределах Черного моря. Речь, по его словам, идет о "попытке" Кремля повлиять на экономику приграничных государств с помощью такого радикального способа.