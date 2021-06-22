Цель – не сделать как можно больше прививок, а остановить эпидемию, напомнили в Москве

Ситуация с понуждением россиян вакцинироваться, на которую обратила внимание уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, требует обсуждения на заседании оперативного штаба по коронавирусу. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник, 22 июня.

Как отметил представитель главы государства, вакцинация – это не самоцель, задача – иммунизация населения, поскольку только таким образом можно переломить эпидемию. Ситуация такова, что люди, у которых не сформирован иммунный ответ организма, представляют угрозу для окружающих, поскольку могут в любой момент заболеть и заразить других. Соответственно, они не могут быть допущены в некоторые сферы деятельности.

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит",

– констатировал Песков, пояснив, что ситуация с коронавирусом сегодня "требует энергичных мер", передает РИА "Новости".

Накануне омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала в эфире радио "Вести ФМ", что получает много обращений от граждан, которых руководство заставляет вакцинироваться, угрожая увольнением или сокращением зарплаты. По ее мнению, это "нечестно" в отношении людей, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям, и может расцениваться как дискриминация.

При этом омбудсмен не поддержала позицию граждан, которые могут сделать прививку, но не хотят. Она напомнила, что на этот счет есть международные пакты, в которых указано, что в экстремальных ситуациях интересы общества стоят выше личных. Поэтому некоторым людям придется сделать выбор: или вакцинироваться, или сменить работу.

Ранее в некоторых регионах РФ выпустили предписание об обязательной вакцинации сотрудников некоторых сфер деятельности. В частности, в Москве до 15 июля должны получить первую часть прививки от COVID-19 сотрудники сферы торговли, здравоохранения, образования, культуры, транспорта и др. В то же время для граждан, имеющих на руках сертификат о вакцинации, вводятся некоторые преференции.