Замену онлайн-касс на мобильные приложения обосновали в партии "Новые люди"

Замену онлайн-касс на мобильные приложения обосновали в партии "Новые люди"
Кадр youtube.com
Реализация этой инициативы выведет из "серой" зоны ИП и малые предприятия

Некоторые малые предприниматели обосновывают отсутствие у них кассовых аппаратов непосильной финансовой нагрузкой на покупку и обслуживание терминалов. Выходом из ситуации может стать разрешение использовать в качестве кассы мобильное приложение. К такому мнению пришли в партии "Новые люди", изучив данную инициативу.

В партии отмечают, что техническая возможность замены аппарата мобильным приложением существует – это можно сделать на основе приложения "Мой налог". Все упирается в необходимость провести массу межведомственных согласований. Но итоги сложной работы того стоят: малые предприниматели выйдут из тени, и цифровизация бизнеса будет ускорена.

"Во-первых, замена онлайн-касс на мобильные приложения позволяет существенно экономить ИП и микробизнесу.  Во-вторых, более широкое вовлечение в круг электронных приложений разных категорий плательщиков стимулирует само использование современных технологий в экономике и дальнейшую цифровизацию бизнеса",

– поясняет глава комитета по инновациям партии "Новые люди" Вячеслав Демченко.

С 1 июля с России заканчивается отсрочка по применению контрольно-кассовой техники (ККТ) для ИП без сотрудников. Таким образом, все предприниматели будут обязаны пробивать чеки и использовать ККТ в расчетах. При этом отделаться "малой кровью", то есть просто купить дешевый аппарат не получится.

"С маркированными товарами кассы без модернизации не работают. А для обновлений под нормы закона требуется выезд специалиста на место. Все эти платные модернизации очень скоро перевесят выгоду от малой цены самой кассы",

– предупреждает эксперт Новых людей. При этом в планах кабмина с 2024 г. сделать обязательной передачу информации о расчете за маркированную продукцию при помощи ККТ. Учитывая, что список товаров, подлежащих маркировке, тоже планируется расширить, многие предприниматели окажутся перед неизбежным выбором – отказаться от бизнеса, или нести значительные издержки.

По оценке "Новых людей", разрешение малому бизнесу и самозанятым использовать кассовое программное обеспечение на базе мобильных телефонов является лучшим решением проблемы. Снижения качества обслуживания покупателей это не повлечет, зато бизнесу, а значит, и экономике страны пойдет на пользу.

Николай ВИКТОРОВ

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