МИД Эстонии счел Лукашенко опасным для населения Европы

МИД Эстонии счел Лукашенко опасным для населения Европы
Фото: Janine Schmitz/ photothek.de via/ www.globallookpress.com
Таллин предлагает организовать психологическую помощь жертвам режима в Минске

Меры, которые Евросоюз принимает в отношении руководства Белоруссии, хороши, но для лучшего эффекта их должны поддержать США, Великобритания и другие союзники ЕС. С таким призывом выступила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Накануне участники заседания Совета глав МИД ЕС согласовали пакет санкций против Белоруссии, включая расширенный список лиц, которым запрещается ступать на территорию стран Евросоюза. В их число вошли представители власти Белоруссии, люди из окружения президента Александра Лукашенко и даже члены семей его детей.

По словам Лийметс, эти меры вполне оправданны, поскольку направлены против главы Белоруссии и лиц, которые его поддерживают.

"Белорусский режим стал опасным не только для своего собственного народа, но и для граждан Европейского союза",

– заявила глава эстонской дипломатии, обвинив Минск в захвате самолета Ryanair.

При этом глава МИД Эстонии отметила, что европейцы не должны отказываться от поддержки тех белорусов, которых хотят жить в демократическом обществе. В частности, Лийметс предложила организовать "психологическую помощь жертвам режима" и поддержку "независимых журналистов", передает издание Naviny.by.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что ключ к решению проблем с Белоруссией надо искать в России, в связи с чем предложил Брюсселю усилить санкции в отношении Москвы.

Как ожидается, вопрос о мерах в отношении Белоруссии будет обсуждаться главами стран ЕС на саммите 24-25 июня. Республиканская компания "Беларуськалий" уже предупредила, что запрет на экспорт ее продукции обернется подорожанием продуктов в мире. При этом в Москве заявили, что продолжат сотрудничество с белорусской стороной, несмотря на меры, предпринимаемые на Западе.

Николай ВИКТОРОВ

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