"Поход на Россию": немецкий депутат обвинила Берлин в подготовке к войне с Москвой

"Поход на Россию": немецкий депутат обвинила Берлин в подготовке к войне с Москвой
Фото: www.pixabay.com
В государстве наращивают антироссийскую истерию

Несмотря на звучащие в адрес нашей страны бесконечные обвинения в агрессии, готовность к развязыванию вооруженного конфликта демонстрируют как раз те, кто больше всего обвиняют Россию. Так, немецкий парламентарий Севим Дагделен убеждена, что Берлин ведет активную подготовку к нападению на Москву.

Депутат от Левой партии указала на резко обострившуюся риторику со стороны правящих сил Германии. Там уже не скрывают свое негативное отношение к России. Дошло до того, что глава военного министерства государства в открытую называет нашу страну противником.

Далеко не всем нравится такое развитие событий. Дагделен с негодованием отмечает, что в немецком информационном пространстве специально создается образ России как главного врага государства. По мнению опытного политика, цель наращивания истерии заключается в оправдании "подготовки военного похода на Россию".

Депутат отметила, что нынешние правители Берлина не заинтересованы в разрядке отношений, а наоборот, усугубляют их. При этом со свободой слова в данном европейском государстве тоже большие проблемы. Так, любой критикующий действующую власть тут же записывается в "кремлевские марионетки". Такими тревожными мыслями политик поделилась в статье для издания Neues Deutschland.

Впрочем, некоторые общие интересы у России и Германии все же есть. Недавно в Берлине рассказали о прогрессе в переговорах с Вашингтоном по поводу "Северного потока-2".

Ольга ФЕДОРОВА

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