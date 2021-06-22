"До моста достанем": на Украине готовы к атаке на Крым

"До моста достанем": на Украине готовы к атаке на Крым
Фото: www.pixabay.com
В Киеве продолжают огрызаться на Москву

Многие политические и военные деятели из Незалежной колоссальную часть своей жизни посвящают словесным выпадам в адрес России. Недавно украинский отставной генерал-лейтенант Игорь Романенко объявил, что у его родины хватит мощи для организации военного удара по нашей стране.

По всей видимости, Романенко относит себя к реалистам – он не стал кичиться мифической возможностью Украины ударить по Москве или другим важным объектам в глубине нашей страны, однако объявил, что до Крымского моста воинственным незалежным дотянуться удастся.

Студия популярной политической телепередачи "60 минут" по-добрососедски предоставила украинцу площадку для озвучивания его измышлений. Там-то он и объявил, что в руках киевского режима есть мощные ракеты, которые могут обрушить наш мост.

"До моста достанем с территории континентальной Украины", – хвастается отставной генерал.

При этом спикер посчитал ниже своего достоинства отвечать на вопрос о том, какое количество танков поставили на вооружение украинской армии в прошлом году.

Стоит отметить, что многие деятели с Украины славятся своими громкими заявлениями и странными поступками. Так, одиозный украинский депутат Алексей Гончаренко закатил истерику в ПАСЕ после того, как всплыл вопрос о водной блокаде Крыма.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Васысуалий Голожупаротько
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Гспди когда же эти чубатые шароварники рыпнутся? Похоже российские власти до тех пор пока эти незалежные залежалые не нагадят по полной , ничего делать не собираются с этими жертвами аборта от нацисткой проститутки! Скорее бы эти гадёныши рыпнулись чтобы был повод раздавить одним махом всю эту шелупонь скакло-рагульную
Гость266972
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Драпатый меч от послицы метнет в сторону моста?
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