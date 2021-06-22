Батька воззвал к совести иностранных партнеров

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с речью во время церемонии возложения цветов у военного памятника "Брестская крепость-герой". Там он обратился с пронзительным заявлением в адрес ополчившихся на Республику зарубежных государств.



Глава Белоруссии напомнил, что именно Красная армия, в рядах которой доблестно сражались белорусы и другие тогда еще советские граждане, спасла европейцев от фашистских захватчиков.

"Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить, немцы, поляки, так называемый Европейский союз", – объявил Батька.

Но вместо этого, западные государства стараются разрушить экономику Белоруссии, вводя бесконечные санкции.

Лукашенко также убежден, что Европа фактически предпринимает попытки "убить Белоруссию", но при этом ждет, что Минск будет отстаивать геополитические интересы Брюсселя, пишет агентство "Белта".

Коллективный Запад прикладывает колоссальные усилия для того, чтобы подорвать стабильность в Белоруссии. По словам Лукашенко, последний год был очень тяжелым для государства. Недоброжелатели устроили массированную атаку на Республику, в которой активно использовались технологии гибридной войны.

Глава государства напомнил, что Белоруссия является суверенной страной. Лукашенко заверил, что направит все свои силы на сохранение независимости государства.