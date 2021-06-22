"На руках должны носить": Лукашенко напомнил европейцам о роли советских солдат

"На руках должны носить": Лукашенко напомнил европейцам о роли советских солдат
Кадр: www.youtube.com
Батька воззвал к совести иностранных партнеров

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с речью во время церемонии возложения цветов у военного памятника "Брестская крепость-герой". Там он обратился с пронзительным заявлением в адрес ополчившихся на Республику зарубежных государств.

Глава Белоруссии напомнил, что именно Красная армия, в рядах которой доблестно сражались белорусы и другие тогда еще советские граждане, спасла европейцев от фашистских захватчиков.

"Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить, немцы, поляки, так называемый Европейский союз", – объявил Батька.

Но вместо этого, западные государства стараются разрушить экономику Белоруссии, вводя бесконечные санкции.

Лукашенко также убежден, что Европа фактически предпринимает попытки "убить Белоруссию", но при этом ждет, что Минск будет отстаивать геополитические интересы Брюсселя, пишет агентство "Белта".

Коллективный Запад прикладывает колоссальные усилия для того, чтобы подорвать стабильность в Белоруссии. По словам Лукашенко, последний год был очень тяжелым для государства. Недоброжелатели устроили массированную атаку на Республику, в которой активно использовались технологии гибридной войны.

Глава государства напомнил, что Белоруссия является суверенной страной. Лукашенко заверил, что направит все свои силы на сохранение независимости государства.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

По хорошему или по плохому сценарию: в Москве решили поддержать Минск

Россия не собирается бросать Белоруссию после новых европейских санкций

Назван отведенный "Фортуне" срок для достройки "Северного потока - 2"

Разрешение немцев вскоре перестанет действовать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей