Россия повернулась к Китаю из-за предательства и равнодушия Запада - СМИ

Россия повернулась к Китаю из-за предательства и равнодушия Запада - СМИ
Jens Büttner/www.globallookpress.com
Москва давно сделала свои выводы в отношении представителей "демократического мира"

В 2001 году президент России Владимир Путин выступил в бундестаге с предложением сформировать зону свободной торговли – от Владивостока до Лиссабона, а также принять РФ в состав Североатлантического альянса. Парламент разразился овациями,  депутаты принялись рукоплескать, однако никаких подвижек не было.

Шесть лет спустя Путин также заявил, что Россия желает сотрудничать с Западом. Однако в тот момент президент РФ  предупредил, что антироссийская политика, а также вмешательства, совершенные в обход Совбеза, как это было в Косово, не принесут Европе со Штатами ничего хорошего. Немецкий МИД практически не стал обращать внимания на слова российского лидера, пишет РИА ФАН.

В 2011 году, когда начался ливийский кризис, РФ ответила согласием на прозвучавшее в Совбезе ООН предложение о создании бесполетной зоны для того, чтобы защитить гражданских и минимизировать количество авиаударов. Тем не менее, ситуацией воспользовался Лондон, Париж и Вашингтон – последний намеревался свергнуть Каддафи. Государственность в Ливии канула в лету, а в Москве почувствовали себя обманутыми.

Как пишет обозреватель Франциска Аугштайн в своей статье для Der Spiegel, Россия помнит все "подвиги" партнеров в Ираке и Афганистане, а также Косово в 1999 году.

Тем не менее, Россия продолжает выступать с инициативами и предложениями для Запада. Однако реакция отсутствует – поэтому РФ устанавливает контакты с Китаем.

"Поскольку КНР воспринимается на Западе как значительно более серьезная угроза, чем Россия, это также негативно отражается на Путине", – пишет Аугштайн.

Запад не собирается верить заверениям Кремля в нежелании нападать на Европу. Однако "демократический мир" давно решил, что словам Путина верить нельзя.

"Все давно заявляют, как слаба и неопасна эта страна, однако НАТО продолжает вооружаться. С одной стороны, Обама окрестил Россию "региональной державой", с другой – ее называют "агрессивной". Вот и понимайте, как хотите", – подытожила обозреватель.

Ранее китайские СМИ обвинили Байдена в попытке рассорить Москву и Пекин.

Егор МАЛКОВ

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В качестве Украины примут, Но РФ еще не доросла.Но был у нас один E..AHAT - a л kaш.
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