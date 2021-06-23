На Украине пригрозили изгнать россиян из Крыма

На Украине пригрозили изгнать россиян из Крыма
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
В Киеве намерены "забрать все назад"

Украинцы продолжают лелеять пустую надежду на "возвращение" Крыма. Так и известный телеведущий Дмитрий Гордон не может смириться с решением крымчан. Журналист заявил, что как только Украина "заберет все назад", то тут же выгонит всех россиян, перебравшихся на полуостров с материковой части РФ.

Об этом Гордон начал говорить, обсуждая наводнение в Крыму. Телеведущий отметил, что он сопереживает пострадавшим людям, которые, по его словам, украинцы. Исключение составляют те граждане, которых завезли с материковой части России. 

Гордон в эфире телеканала "Украина 24" пообещал вывезти всех обратно. Он не только собрался выгнать россиян, но и лишить их приобретаемой недвижимости. Журналист считает, что совершаемые гражданами России сделки в Крыму незаконны, поэтому им не стоит ничего покупать там. Телеведущий потребовал вкладываться в Сочи, а не в полуостров. 

Россиянам же не осталось ничего, кроме как посмеяться над Гордоном, которого назвали "мечтателем". 

"Жара. Перегрелся Гордон. Голову напекло", "Скорее не россиян выдворят из Крыма , а Гордона вынесут вперед ногами из Киев", " Гордона стали забывать? раскукарекался", " Очень жаль народ Украины, когда в ней развелось столько неадекватных. Гордону посоветую прочитать всю историю Украины и Крыма, чтобы следующий раз не нес всякий бред", – написали читатели РИА "Новости". 


Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость265067
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Не доходит до "Гордонов" что именно такие действия незалежников и привели нэньку к сегодняшней ситуации.
Так и не поняли что только самостоятельная политика государства может привести их к успеху. Без ЕС и ТС и всяких С... Не в том состоянии ныне экономика что бы лезть в заведомо неравные союзы. Сами, только сами ...
ГостьВася
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В обе руки господин Шлагбаум или как тебя там так называемый <цензура>..дон.
Пророк
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В России тоже есть телеведущий Гордон ,но русский Гордон не несет такую чушь.получается,что и среди Гордонов есть и Ган..ны.
зеблевотный майдаун
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гандошка раздухарился, а ну ка шашку в руки и вперёд, освободитель куев
Гость267469
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Подозреваю что он один из первых переболел Индийской разновидностью вируса, в голове только плесень...
Гость266824
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Серж
траву новую в незалежную завезли чтоль?))
<цензура>.., пардон, Гордон, займись дело соплеменников на Украине. Не лезь в Россию, пока по ушам не надавали, пеDрила селюковская.
Серж
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траву новую в незалежную завезли чтоль?))
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