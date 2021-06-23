В Киеве намерены "забрать все назад"

Украинцы продолжают лелеять пустую надежду на "возвращение" Крыма. Так и известный телеведущий Дмитрий Гордон не может смириться с решением крымчан. Журналист заявил, что как только Украина "заберет все назад", то тут же выгонит всех россиян, перебравшихся на полуостров с материковой части РФ.

Об этом Гордон начал говорить, обсуждая наводнение в Крыму. Телеведущий отметил, что он сопереживает пострадавшим людям, которые, по его словам, украинцы. Исключение составляют те граждане, которых завезли с материковой части России.

Гордон в эфире телеканала "Украина 24" пообещал вывезти всех обратно. Он не только собрался выгнать россиян, но и лишить их приобретаемой недвижимости. Журналист считает, что совершаемые гражданами России сделки в Крыму незаконны, поэтому им не стоит ничего покупать там. Телеведущий потребовал вкладываться в Сочи, а не в полуостров.

Россиянам же не осталось ничего, кроме как посмеяться над Гордоном, которого назвали "мечтателем".

"Жара. Перегрелся Гордон. Голову напекло", "Скорее не россиян выдворят из Крыма , а Гордона вынесут вперед ногами из Киев", " Гордона стали забывать? раскукарекался", " Очень жаль народ Украины, когда в ней развелось столько неадекватных. Гордону посоветую прочитать всю историю Украины и Крыма, чтобы следующий раз не нес всякий бред", – написали читатели РИА "Новости".



